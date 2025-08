Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (ngày 3/8), Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Huế và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời gian xảy ra nắng nóng từ 11-16h. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Từ ngày 5/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ giảm dần. Từ đêm 4-6/8 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.