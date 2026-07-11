Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 5 ngày qua (từ 6-11/7), các tỉnh miền Bắc liên tục chịu tác động của mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.

Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa từ 100-200mm.

Đáng chú ý, một số khu vực xuất hiện mưa đặc biệt lớn, vượt 300mm, gồm: Hua Trai (Sơn La) 511.8mm, Mường Trai (Sơn La) 479.4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 469.6mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 453mm và Bình Thành (Thái Nguyên) 394.2mm.

Miền Bắc mưa vừa, mưa to diện rộng nhiều ngày tới. Ảnh: Hoàng Minh

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong giai đoạn từ ngày 11-18/7, khu vực Bắc Bộ duy trì mưa rào và giông trên diện rộng. Cục bộ có nơi xuất hiện mưa to với lượng mưa trên 100mm và diễn ra thường xuyên.

Đáng lưu ý, từ ngày 19-23/7, theo tính toán của Cục Khí tượng Thủy văn, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới.

“Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực”, các chuyên gia lưu ý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, do các tỉnh vùng núi phía Bắc đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá tại nhiều khu vực đã ở trạng thái bão hòa nước. Trong khi đó, những ngày tới dự báo tiếp tục xuất hiện mưa lớn cục bộ và trên diện rộng.

Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc ở mức rất cao. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.