Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo mưa trên 100mm trong 3 giờ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động, gây mưa vừa, mưa to diện rộng nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Trong ngày 8/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

"Người dân tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh lân cận cần theo dõi sát diễn biến mưa giông trong chiều nay 8/7; chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp", cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Dự báo từ chiều tối 8/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi vượt 300mm.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ. Khu vực vịnh Bắc Bộ trong 2 ngày tới cũng có mưa giông mạnh, trong mưa giông cần đề phòng khả năng tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong khi đó, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, các khu vực còn lại của Bắc Bộ cũng có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều, đêm và sáng sớm.

Cũng từ chiều tối 8-9/7, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào chiều tối và tối.

Từ đêm 10/7, mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời đề phòng ngập úng cục bộ. Các địa phương miền núi cần cảnh giác nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Miền Trung nắng nóng, Nam Bộ còn mưa giông

Từ đêm 8/7 đến ngày 10/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng nóng; riêng từ ngày 10/7, khu vực Quảng Trị đến TP Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông vài nơi.

Cụ thể, ngày 9/7, từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 10/7 đến ngày 18/7, Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhưng lượng mưa có xu hướng giảm vào khoảng ngày 12-13/7 và sau ngày 16/7.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có thể xuất hiện mưa rào và giông rải rác trong giai đoạn từ đêm 10-12/7, trong khi nắng nóng tiếp tục duy trì tại Quảng Trị, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết đặc trưng với mưa giông vào chiều và tối.