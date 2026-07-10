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Theo dự báo viên Đỗ Tiến Vinh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày qua, nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ liên tục xuất hiện mưa giông diện rộng. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 7-15h ngày 10/7 có nơi trên 60mm như các trạm: Pắc Ta (Lai Châu) 84.8mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 63.8mm,….

Hà Nội mưa to, cảnh báo ngập lụt Hiện nay, nhiều phường, xã ở phía Nam Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to. Dự báo trong 1-3 giờ tới, vùng mưa sẽ mở rộng ra các nơi khác ở trung tâm Hà Nội; lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to hơn. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với mức phổ biến từ 10-30cm, có nơi ngập sâu hơn. Thời gian ngập khoảng 20-30 phút.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa lớn còn tiếp diễn từ đêm 10/7 đến hết ngày 11/7. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, dự báo sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến dao động từ 20-40mm, đặc biệt một số tỉnh như Điện Biên, Lai Châu và phía Bắc Sơn La có nơi trên 100mm.

Mưa lớn chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm. Ban ngày, thời tiết có nắng gián đoạn, nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ.

Miền Bắc còn mưa lớn đến hết ngày 11/7. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo, từ đêm 11/7, đợt mưa này sẽ có xu hướng giảm dần, thu hẹp cả về diện và lượng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa kéo dài cũng làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Miền Bắc mưa lớn gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Dự báo xa hơn, các chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày 12-20/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du); riêng thời kỳ khoảng ngày 12-13/7 và 16-17/7, mưa có xu hướng giảm.

Trong khi đó, 10 ngày tới, thời tiết Trung Bộ phân hóa rõ rệt: phía Bắc mưa nắng đan xen, trong khi phía Nam tiếp tục nắng nóng.

Cụ thể, từ ngày 10-12/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng từ chiều 11/7, khu vực Nghệ An - TP Huế xuất hiện mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Từ đêm 12-20/7, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, giông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong thời gian 12-14/7 có mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to; ban ngày vẫn có nắng, có nơi nắng nóng.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và giông rải rác duy trì vào chiều và tối, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.