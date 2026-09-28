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Hà Nội giảm 4 độ từ đầu tháng 10

Theo dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 30/9, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 1-2/10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với trước đó, xuống còn khoảng 32 độ C.

Thời tiết Hà Nội sắp đón không khí lạnh gây mưa và trời mát. Ảnh: Bảo Kiến

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối vẫn có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Hà Nội tiếp tục hạ nhiệt, cao nhất chỉ 27 độ

Dự báo viên Thanh Hoa cũng cho biết khoảng từ đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt.

Mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

Tại Hà Nội, ngày 5/10, nền nhiệt tiếp tục hạ, nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C, trời chuyển mát.

Từ đêm 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, thời tiết miền Bắc trong những ngày đầu tháng 10 có xu hướng chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh liên tiếp tác động, kéo theo mưa và nền nhiệt giảm.