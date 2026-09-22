XEM VIDEO:

El Nino chạm mốc kỷ lục, lặp lại chu kỳ thiên tai nguy hiểm

Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những nhận định xu thế thời tiết từ nay đến đầu năm 2027.

Theo đó, sau nhiều tuần duy trì ở mức mạnh, từ tuần thứ hai của tháng 9/2026, hiện tượng El Nino đã chính thức đạt tới cường độ rất mạnh.

Dự báo viên Hồng An cho biết, thống kê lịch sử khí tượng từ năm 1950 đến nay cho thấy, đây là lần thứ 6 ghi nhận El Nino đạt đến cấp độ nguy hiểm này.

Hình ảnh khốc liệt về hạn mặn ở miền Tây năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng

Đợt El Nino cường độ rất mạnh gần đây nhất xảy ra vào giai đoạn 2015-2016, từng gây ra thiên tai khô hạn, khát nước lịch sử cho các tỉnh Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn sẽ duy trì cường độ rất mạnh và khả năng cao đạt mức cực đại. Bước sang các tháng đầu năm 2027 (từ tháng 1-3), hiện tượng này vẫn tiếp tục duy trì cường độ mạnh, dù xác suất và mức độ tác động bắt đầu có xu hướng giảm dần.

Bão ít xuất hiện, không khí lạnh hoạt động yếu

Theo dự báo viên, tác động từ hiện tượng El Nino cực đại này sẽ làm biến đổi đáng kể hình thái thời tiết trên cả nước trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Cụ thể, từ nay đến cuối năm 2026, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam dự báo sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và số ngày rét ít hơn so với trung bình cùng kỳ.

Nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn báo động cao

Đáng lo ngại nhất là tình trạng thiếu hụt lượng mưa nghiêm trọng trên diện rộng từ nay đến cuối năm 2026. Tình trạng này diễn ra rõ rệt nhất tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với lượng mưa dự báo hụt từ 20-40%. Bên cạnh đó, mùa mưa tại các khu vực này cũng dự báo kết thúc sớm hơn thường lệ.

Cũng theo dự báo viên Hồng An, những tháng đầu năm 2027, thời tiết ít mưa và nắng nóng sẽ xuất hiện sớm tại các tỉnh phía Nam. Sự kết hợp giữa nắng nóng sớm và thiếu hụt nguồn nước nguy cơ cao dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất cùng xâm nhập mặn ở mức rất cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các diễn biến mới nhất của hiện tượng El Nino để người dân và các cơ quan chức năng chủ động phòng chống thiên tai.