Từ ngày 21/10, không khí lạnh yếu bổ sung xuống miền Bắc gây mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ. Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ khó duy trì lâu khi mưa giảm và nhiệt độ tăng trở lại vào cuối tuần.

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Chiều 20/10, dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tình hình không khí lạnh trong thời gian tới.

Theo đó, ngày 20/10, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh tràn về gây mưa rào ở Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Ảnh: Nam Khánh

Dự báo từ ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống nước ta. Do cường độ không mạnh và lệch Đông, đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào rải rác, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, chưa đủ làm thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.

Cụ thể, trong hai ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có giông do tác động kết hợp của không khí lạnh yếu và trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao khoảng 1.500-5.000m.

Tuy nhiên, lượng mưa không lớn, diện mưa không rộng nên nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm khoảng 1-2 độ C. Từ sau ngày 22/10, mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại vào dịp cuối tuần. Như vậy, đợt không khí lạnh lần này khó chấm dứt tình trạng nắng kéo dài tại miền Bắc.

Trên biển, từ chiều 21/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Nam Bộ, Lâm Đồng tiếp tục có mưa giông chiều tối

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, nhiễu động trong đới gió Đông đang suy yếu nhưng vẫn có thể gây mưa giông rải rác trong hai ngày 21-22/10. Trong đó, Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ ngày 23/10, thời tiết tại những khu vực này dự báo chuyển biến tốt dần, mưa giảm nhanh và chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.