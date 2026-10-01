El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm 2027, khiến nền nhiệt mùa đông cao hơn trung bình nhiều năm. Đồng thời, lượng mưa suy giảm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn ở miền Nam.

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Nhiệt độ nhiều nơi lập kỷ lục, mùa đông ít rét

Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, El Nino hiện duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027, hiện tượng này sẽ đạt cường độ mạnh nhất, sau đó tiếp tục kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027.

Tác động của El Nino đã thể hiện rõ khi trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ C.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn TBNN từ 1-2 độ. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức chênh lệch dự báo từ 1-2 độ.

Mùa đông năm 2026-2027, số ngày rét đậm, rét hại khả năng ít hơn. Ảnh: Hoàng Minh

Theo dự báo viên Hồng An, nền nhiệt cao khiến không khí lạnh trong mùa đông năm nay có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng ít hơn so với mọi năm.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại cục bộ với cường độ mạnh.

Ngoài ra, mưa nhỏ, mưa phùn trong mùa xuân 2027 cũng ít hơn TBNN.

Biển Đông ít bão, miền Nam nguy cơ hạn mặn đến sớm

Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo viên Hồng An nhận định, từ nay đến hết tháng 10/2026, chưa có dấu hiệu xuất hiện các hình thái thời tiết này trên Biển Đông.

“Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, Biển Đông dự kiến còn khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam”, dự báo viên thông tin.

Cũng theo dự báo viên Hồng An, bên cạnh xu hướng nền nhiệt tăng cao, El Nino còn làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa và nguồn nước.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ được dự báo thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng kết thúc sớm hơn thường lệ.

Lượng mưa suy giảm khiến dòng chảy trên các sông ở miền Trung và miền Nam có xu hướng thấp hơn TBNN. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và diễn biến gay gắt hơn so với TBNN cũng như cùng kỳ năm 2026.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hiện tượng cực đoan như nắng nóng, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần thường xuyên cập nhật dự báo ngắn hạn 1-3 ngày để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.