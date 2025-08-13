Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 7-15h ngày 13/8 có nơi trên 50mm như: trạm Mường Mùn 1 (Điện Biên) 50.2mm, trạm Hòa Cuông (Lào Cai) 93.4mm, trạm Phù Mỹ (Gia Lai) 110.3mm, trạm Mỏ Cày (Vĩnh Long) 53.2mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Đề phòng mưa cường suất lớn (>80mm/3h).

Thời tiết miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng vừa đưa ra dự báo, cảnh báo thời tiết trên cả nước 10 ngày tới (từ đêm 13 đến 23/8). Cụ thể:

Từ đêm 13-15/8: Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm); từ chiều tối 15/8 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Đêm 13 và ngày 14/8 chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng.

Đêm 14 và ngày 15/8: có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ chiều tối 15/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ chiều ngày 15/8 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông.

Nhận định thời tiết từ đêm 15-23/8:

Bắc Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng từ đêm 15-18/8 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: từ đêm 15-17/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa giảm dần.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Dự báo xa hơn, trong thời gian 1 tháng tới (từ 11/8-10/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 10-30%.

Đáng lưu ý, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cũng trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,93 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bên cạnh đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tuy nhiên suy giảm dần về cường độ và tần suất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.