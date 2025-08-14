Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy từ nay đến cuối tháng 8/2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Áp thấp nhiệt đới khả năng hình thành trên Biển Đông. Ảnh minh họa: Lê Dương

Trên đất liền khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa giông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Cụ thể, cơ quan khí tượng nhấn mạnh, trước mắt trong 10 ngày tới (14-24/8/2025), có các hình thái thời tiết xấu cần lưu ý.

Đó là, khoảng 14-15/8, trên khu vực Giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ nhiệt đới này, có khả năng hình thành vùng áp thấp (sau đó có khả năng phát triển thành ATNĐ) với xác suất khoảng 60-70%.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Từ ngày 16/8, vùng mưa giông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khu vực biển Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông; từ khoảng ngày 15-19/8, ở Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Những đợt mưa này khả năng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên các trang thông tin chính thống để có phương án phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho mình và người thân.