Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/8, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm; nền nhiệt giảm nhẹ, cao nhất 34 độ.

Từ chiều tối 15/8, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông rải rác vào chiều và đêm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trong khi đó, ngày 14/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Riêng thời tiết Hà Nội 14/8, ngày nắng gián đoạn kèm mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác; nền nhiệt cao nhất 34 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 14/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.