Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/10).

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 71 của luật này đã bổ sung thêm các khoản 18, 19, 20 vào Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung), trong đó quy định 3 khoản thu nhập được miễn thuế.

Cụ thể, có ba nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ quyền tác giả của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả được thương mại hóa.

Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hoặc nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Các khoản thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/10.

Tại hồ sơ dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, dự thảo luật đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Đối tượng áp dụng gồm cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp, dự án trong khu công nghệ số tập trung; dự án nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cũng như cá nhân tham gia hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.