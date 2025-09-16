Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính công bố.

Theo đó, góp ý dự thảo luật, Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Lý do là theo điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, các khoản thu từ thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng là khoản thu ngân sách nhà nước.

Do đó, việc ngân sách nhà nước trả tiền lương, tiền công và các khoản tương tự cho người lao động, sau đó thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân đối với chính khoản tiền lương, tiền công do chính ngân sách nhà nước chi trả để nộp lại ngân sách nhà nước làm phát sinh thêm quy trình, thủ tục và nhân sự để thực hiện.

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương từ ngân sách.

Giải trình góp ý, Bộ Tài chính cho hay, Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất đối với tất cả cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Nguyên tắc chung của pháp luật thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như nhau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng góp ý nghiên cứu miễn thuế cho phần tiền làm thêm giờ, tiền ca đêm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp khó khăn.

Lý do đề xuất, các khoản thu nhập trên có tính động viên, hoặc bù đắp rủi ro cho người lao động. Việc đánh thuế sẽ làm giảm tính khuyến khích của các chính sách thưởng, thưởng vượt năng suất lao động... Đồng thời, sẽ gây thiệt thòi cho người lao động (nhất là lao động làm ca đêm, làm thêm giờ, lao động phổ thông)

Bên cạnh đó, Bộ Công an góp ý, đối với thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng, cơ quan chủ trì cần làm rõ tiêu chí xác định tài sản không đăng ký để đảm bảo tính minh bạch và tránh áp dụng tùy tiện. Mặt khác, nghiên cứu bổ sung các loại tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử, tài sản ảo...) vào diện thu nhập chịu thuế để bắt kịp xu thế tài chính hiện đại.

Với góp ý này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã có quy định và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục kế thừa.