Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước. Đây là một chính sách có ý nghĩa lớn, nhận được sự quan tâm của xã hội và kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra bước chuyển quan trọng trong việc bảo đảm công bằng giáo dục.

Giảm gánh nặng, thực hiện niềm mơ ước nhiều năm của phụ huynh, học sinh

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cho hay sách giáo khoa vốn là một khoản chi đáng kể đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

“Cùng với chính sách miễn học phí, việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí sẽ trực tiếp giảm bớt gánh nặng tài chính cho đông đảo gia đình. Đây vốn là niềm mong mỏi nhiều năm của học sinh, phụ huynh và cũng là sự ưu việt không phải đất nước nào cũng làm được. Điều này thể hiện nỗ lực lớn của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho giáo dục”, thầy Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này cũng cho rằng khi chính sách đi vào thực tiễn, khâu tổ chức thực hiện cần hết sức chú trọng. Sách giáo khoa phải được phân phối đến tận tay học sinh, được sử dụng nhiều lần, tránh thất thoát, hư hỏng dẫn tới lãng phí. “Nếu quản lý tốt, chính sách này thực sự mang lại lợi ích lâu dài cho hàng triệu học sinh trên cả nước”, thầy Bình nhấn mạnh.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Ninh Bình) trong lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Phạm Trọng Tùng

Đồng quan điểm, PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), đánh giá việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí là chính sách đặc biệt ý nghĩa, nhất là đối với học sinh vùng khó khăn.

“Đối với nhiều gia đình ở vùng khó khăn, được cấp sách giáo khoa miễn phí là một niềm vui lớn. Có chính sách miễn học phí, miễn phí sách giáo khoa, có trường nội trú… trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đến mấy cũng có thể được đến trường và tiếp cận giáo dục”, bà Huyền nói.

Bà cũng cho rằng chính sách này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam nằm trong top 20 nền giáo dục hàng đầu trên thế giới. Đây là một trong những biện pháp quyết liệt, bởi lẽ, nếu học sinh không được tiếp cận đầy đủ với sách giáo khoa, thiếu tài liệu tham khảo chính thống... sẽ là thiệt thòi rất lớn.

“Nền giáo dục không thể phát triển ở mức cao hơn nếu thiếu những điều kiện tiền đề tối thiểu này”, bà nói.

Tuy nhiên theo bà Huyền, ngoài cung cấp miễn phí sách giáo khoa, nếu các vùng khó khăn được đầu tư hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ như AI, STEM… khoảng cách vùng miền sẽ được thu hẹp hơn nữa, cải thiện mức độ tiếp cận giáo dục đồng đều giữa các vùng miền.

Chính sách nhân văn, khẳng định giáo dục là trung tâm của phát triển đất nước

Trong khi đó, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, cho rằng đây là chính sách nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đến từng học sinh, đảm bảo sự công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả các vùng miền.

"Giáo dục cần ưu tiên hai mặt là chất lượng và đảm bảo sự công bằng, từ đó mới có thể tạo ra những đột phá. Do đó, song song với việc phát triển chất lượng giáo dục, miễn phí sách giáo khoa là bước đi ban đầu tạo sự đồng bộ, thống nhất, hướng tới mục tiêu công bằng", TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

Còn PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho hay chính sách này phản ánh rõ quan điểm, ưu tiên và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển con người.

“Điều này là sự khẳng định giáo dục luôn ở vị trí trung tâm của phát triển đất nước. Chính sách này cũng là minh chứng cụ thể cho tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau' trong tiếp cận tri thức”, ông Sơn nói.

Theo ông, trong một xã hội hiện đại, sự phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào một số ít nhóm có điều kiện, mà phải bảo đảm mọi trẻ em - từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến hải đảo xa xôi - đều có cơ hội được học tập trên nền tảng bình đẳng.

“Chính sách này cũng phản ánh rõ tư duy đổi mới trong quản lý giáo dục. Thay vì chỉ nói đến mục tiêu nâng cao chất lượng, chúng ta đang bắt đầu từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa quyết định - cuốn sách giáo khoa.

Bởi lẽ, tri thức muốn đi xa phải bắt đầu từ trang sách. Sự công bằng muốn bền vững phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên trên con đường học vấn của mỗi em nhỏ”.