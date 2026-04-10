Từ ngày 10 đến 19/4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Vườn ánh sáng sẽ mang đến cho công chúng một không gian trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và tinh hoa thủ công truyền thống.

Chương trình mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ 8h đến 21h hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Vườn ánh sáng được kiến tạo như một không gian trưng bày nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều cơ sở thủ công và làng nghề tiêu biểu trên cả nước. Trong đó có thể kể đến làng nghề đèn lồng Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội), làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình).

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ nhân và cơ sở sản xuất đến từ nhiều địa phương như nghệ nhân lọng, đèn Hoàng Ngọc Tuyên (Huế), làng nghề mây tre đan Bao La (Huế), cơ sở đèn lồng - đèn nón lá Hải Dương (Huế), đèn lồng Dé Lantana (Hội An, Đà Nẵng) và đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (TPHCM).

Sự hội tụ đa dạng này tạo nên một bức tranh phong phú về kỹ thuật chế tác và bản sắc vùng miền, góp phần tái hiện sức sống của các nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo đương đại. Không chỉ là hoạt động trưng bày, chương trình còn mở ra không gian trải nghiệm giàu tính sáng tạo, kết nối hài hòa giữa truyền thống và hơi thở hiện đại qua đó tôn vinh tinh thần hiếu học và lan tỏa giá trị di sản văn hóa tới công chúng.

Các tác phẩm đèn lồng tại sự kiện được chế tác công phu từ những chất liệu quen thuộc như nan tre, lụa, giấy dó, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và công nghệ chiếu sáng đương đại. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, đồng thời chứa đựng chiều sâu văn hóa đặc sắc.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mỗi tác phẩm đèn lồng không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn mang giá trị biểu tượng. Trong đó, ánh sáng được truyền tải như một ẩn dụ cho tri thức, cho đạo học và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của tri thức trong đời sống: ánh sáng soi đường đạo học, là niềm tin dẫn lối tâm hồn, khai mở trí tuệ và nuôi dưỡng nhân cách. Đây cũng là lời nhắc nhở về việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp trong xã hội hiện đại.