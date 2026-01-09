Tối 9/1, tại khu vực giếng Thiên Quang, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật Đạo học đã diễn ra chương trình chào mừng 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Trên sân khấu không gian giếng Thiên Quang, hình ảnh 50 ông đồ của Nhân Mỹ học đường cùng các tiết mục trình diễn của học sinh, sinh viên và nghệ sĩ đã tái hiện sinh động hành trình Đạo học Việt Nam. Từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập trong xã hội đương đại, chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

50 ông đồ diễu hành quanh giếng Thiên Quang, lan toả tinh thần Đạo học.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Đạo học là một trong chuỗi hoạt động văn hóa - giáo dục đặc biệt nhằm ôn lại giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống hiếu học, nền tảng đã đồng hành cùng sự phát triển đất nước qua nhiều thế kỷ.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Chương trình nghệ thuật tập trung tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tri ân các bậc tiền nhân, danh nhân giáo dục đã góp phần xây dựng nơi đây thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hiền tài cho đất nước. Đồng thời, chương trình khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và đạo lý học tập trong đời sống xã hội xưa và nay.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của tiền nhân, chương trình gửi đi thông điệp: Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ thư pháp và Đạo học.

Trong ngày 9/1, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hoạt động diễu hành của 950 học sinh lớp 1 và lớp 2, mặc áo dài truyền thống có khắc họa biểu tượng kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Cuộc diễu hành diễn ra từ khu nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám sang Hồ Văn, mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự tiếp nối liên tục của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tin vào thế hệ tương lai - những mầm non đang tiếp bước con đường tri thức mà cha ông đã vun bồi suốt gần 1 thiên niên kỷ.