Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm số Việt Nam Diệu Sử. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến mới trong bảo tồn và quảng bá di sản bằng công nghệ hiện đại.

Henry Thái Quang - người sáng lập Việt Nam Diệu Sử cho biết đã được đi gần 100 quốc gia và thấy rằng nhiều di sản của các nước không đẹp bằng Việt Nam nhưng họ vẫn vô cùng tự hào. Vì thế, với tinh thần của người trẻ muốn đóng góp cho Tổ quốc, dự án Việt Nam Diệu Sử ra đời mang đến cho du khách một phương thức tiếp cận di sản hoàn toàn mới.

Các đại biểu hào hứng tham gia trải nghiệm.

Công nghệ AR tái hiện những câu chuyện, hình ảnh, cảnh quan lịch sử ngay trong không gian thực của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giúp người xem chuyển từ vai trò quan sát thụ động sang tương tác trực tiếp. Mô hình này mở ra hướng tiếp cận di sản hiện đại, sinh động, đặc biệt thu hút nhóm du khách trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc kế thừa và lan toả giá trị văn hóa truyền thống.

Ngay sau lễ ra mắt, du khách có thể trải nghiệm miễn phí ứng dụng tại ba điểm AR trong sân Nhà thầy đồ hoặc tải về thiết bị cá nhân, gồm: Lớp học trường làng - tái hiện không gian giáo dục cổ truyền, giúp người xem hiểu về phương pháp giảng dạy xưa. Sĩ tử đi thi - khắc hoạ sinh động bối cảnh trường thi cùng cảm xúc, hành trình khoa cử của sĩ tử. Vinh quy bái tổ - mang đến hình ảnh đoàn rước tiến sĩ tân khoa trở về làng trong không khí trang trọng.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội và Mây thênh thang tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi vẽ tranh Tiếng vang lịch sử năm 2025.

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi nhận được 269 tác phẩm từ sinh viên các trường nghệ thuật, các họa sĩ trẻ trong độ tuổi 18-30 trên toàn quốc. Tác phẩm dự thi đa dạng chất liệu: sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt, acrylic, màu nước… Đặc biệt, các hình ảnh đặc trưng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám như Cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sĩ… được thể hiện qua nhiều góc nhìn mới mẻ, sáng tạo.

Trao giải cho các tác giả.

Thạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá cao sự sáng tạo và chất lượng vượt trội, nhiều tác phẩm dùng sơn mài, lụa, màu nước… toát lên tinh thần truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, truyền cảm hứng cho giới trẻ sáng tác về Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn năm 2026, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, cuộc thi sẽ có quy mô lớn hơn, nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

Triển lãm mở cửa đến ngày 7/12/2025.