Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9). Các bến xe lớn của TPHCM đã sẵn sàng các phương án đảm bảo hành khách di chuyển thuận lợi, an toàn.

Bến xe Miền Tây: Dự báo sản lượng khách dịp lễ tăng hơn 7% và phương tiện tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngày cao điểm được xác định là thứ Bảy (30/8), với lượng hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 người và 2.250 lượt xe xuất bến.

Về giá vé, các đơn vị vận tải có thể điều chỉnh tăng giá vé để bù đắp chi phí quay đầu xe. Cụ thể, các tuyến về khu vực miền Tây có thể điều chỉnh tăng giá không quá 40% so với mức giá ngày thường, trong thời gian 2 ngày.

Bến xe Miền Tây cũng sẽ áp dụng phương án bán vé từ 5h - 21h tối hàng ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Khách qua bến xe ở TPHCM dự báo tăng mạnh các chặng ngắn, giá vé điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường. Ảnh: Nguyễn Huế.

Bến xe Miền Đông mới: Dự báo sản lượng hành khách tăng 27% và phương tiện tăng 18% so với năm 2024. Lượng tăng chủ yếu tập trung vào các tuyến chặng ngắn từ Đà Nẵng trở vào TPHCM. Tổng sản lượng hành khách trong 6 ngày phục vụ (29/8 - 3/9) ước tính khoảng 53.800 người.

Đơn vị quản lý bến xe khuyến cáo các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ. Các đơn vị vận tải được điều chỉnh tăng giá vé để bù đắp chi phí quay đầu xe tối đa 2 ngày (29/8 và 30/8). Mức dự kiến điều chỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai và khu vực Miền Tây tăng không quá 40% so với ngày thường.

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ), lượng khách dự báo gần 56.000 người, chủ yếu đi các tỉnh Tây Nguyên với số chuyến khoảng 2.700 lượt. Giá vé cũng chỉ được phép tăng tối đa 40% trong hai ngày 29-30/8.

Hiện các bến xe tiếp tục theo dõi tình hình lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung, phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách.

Trong trường hợp hành khách tăng cao, vượt quá năng lực vận chuyển của các đơn vị vận tải, các bến sẽ chủ động phối hợp, huy động tối đa lượng phương tiện để tăng cường giải tỏa hành khách.