Minh bạch: La bàn giúp người tiêu dùng tìm đúng sản phẩm sau ‘cơn bão’ sữa giả

Minh bạch vốn được xem là nguyên tắc hiển nhiên của hầu hết các ngành hàng, trong đó có ngành sữa. Nhưng trên thực tế, đây lại là một trong những thử thách lớn nhất. Nguyên nhân xuất phát từ chuỗi giá trị trải rộng từ nguyên liệu, chăn nuôi, chế biến cho đến phân phối, với sự tham gia của nhiều bên liên quan và chịu tác động mạnh từ các yếu tố tự nhiên khó kiểm soát.

Tại châu Âu, nơi ngành sữa có lịch sử hàng trăm năm, hệ thống quản lý chất lượng đã được định hình, tạo nên di sản được người tiêu dùng tin cậy. Ngược lại, ở Việt Nam, ngành công nghiệp sữa mới chỉ phát triển trong 50 năm. Việc bảo đảm minh bạch trong từng thành tố của ly sữa vẫn là hành trình đầy thách thức, khi các nguồn thông tin chưa thực sự phổ biến và được tiếp cận tới người tiêu dùng một cách đầy đủ.

Một số thương hiệu đã lựa chọn đầu tư nghiêm túc vào hệ thống kiểm soát chất lượng và công khai hóa quy trình, từ vùng nguyên liệu đến ly sữa thành phẩm. Trong số đó, Vinamilk được xem là doanh nghiệp tiên phong với 50 năm trưởng thành cùng ngành sữa, đã lấy minh bạch làm trọng tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sữa.

Minh bạch từ nguyên liệu đến giải thưởng bảo chứng: nền tảng chất lượng tại Vinamilk

Giữa tháng 8/2025, Brand Finance công bố Vinamilk là thương hiệu sữa có tiềm năng nhất thế giới - giữ vị trí Top 3, đồng thời được xếp hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu và duy trì vị trí trong Top 10 hãng sữa giá trị nhất toàn cầu. Sự ghi nhận quốc tế ấy được kết tinh từ gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với triết lý minh bạch và chất lượng - được thể hiện rõ nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị, bắt đầu từ nguồn nguyên liệu. Đây là mắt xích nền tảng tạo nên chất lượng cho mỗi sản phẩm.

Khởi đầu từ nhóm nguyên liệu nhập khẩu, Vinamilk hợp tác với các quốc gia có ngành sữa phát triển lâu đời và hệ thống kiểm soát chặt chẽ như New Zealand, Úc, Hà Lan, Mỹ, Tây Ban Nha hay Đan Mạch. Các thành phần then chốt tạo nên giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa như đạm whey, đường sữa tự nhiên (lactose) và đạm sữa đều được nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác này. Toàn bộ nguyên liệu đều có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và trải qua quá trình kiểm định độc lập, hình thành lớp bảo vệ minh bạch đầu tiên trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm của Vinamilk.

Không chỉ dừng ở nguyên liệu đầu vào, sự minh bạch của Vinamilk còn được khẳng định qua những bài kiểm tra khắt khe từ các tổ chức quốc tế hàng đầu. Doanh nghiệp sẵn sàng đưa sản phẩm đến Clean Label Project, Monde Selection hay International Taste Institute để kiểm định chất lượng một cách độc lập và công bằng, với tổng số kiểm nghiệm lên tới hơn 400 tiêu chí. Trong đó, Clean Label Project (Mỹ) với giải thưởng Purity Award là bảo chứng cho độ tinh khiết và an toàn; Monde Selection được xem như “Oscar của nghành thực phẩm”; còn International Taste Institute được ví như Michelin cho chất lượng của các sản phẩm thực phẩm - đồ uống.

Kết quả kiểm định đã phản ánh rõ điều đó khi hàng loạt các sản phẩm của Vinamilk gặt hái thành công tại các đấu trường quốc tế. Vinamilk Green Farm, Sữa 9 loại hạt đạt Giải Vàng Monde Selection, đến cú đúp giải thưởng quốc tế cho dòng sữa chua Vinamilk và nhiều lần sữa tươi được trao Superior Taste Award. Những giải thưởng danh giá này không chỉ chứng nhận chất lượng vượt trội của từng sản phẩm mà còn củng cố nhất quán cam kết minh bạch mà Vinamilk đang theo đuổi.

Minh bạch, với Vinamilk là cách bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bởi niềm tin thực phẩm khi đi vào cơ thể là giá trị không thể thay đổi và cần được đảm bảo đúng ngay từ đầu. Đây cũng là nền móng để thiết lập chuẩn mực cho sữa cao cấp. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng, minh bạch về nguồn gốc là cách thương hiệu tiên quyết hành động để củng cố niềm tin.

Minh bạch - tầm nhìn dài hạn về sức khỏe người tiêu dùng Việt

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing của Vinamilk, việc xác định minh bạch là lựa chọn mang tính chiến lược dài hạn, gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thay vì để người tiêu dùng đặt dấu hỏi, thương hiệu chủ động công bố thông tin, cung cấp bằng chứng và mời gọi người dùng đồng hành trong hành trình xây dựng chất lượng.

Từ việc truy xuất nguyên liệu, kiểm soát theo chuẩn quốc tế đến sự công nhận của các tổ chức độc lập, Vinamilk đang góp phần mở lối cho một sân chơi minh bạch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với ngành sữa Việt.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng trao quyền cho người tiêu dùng trực tiếp tham gia vào hành trình minh bạch. Vinamilk sẵn sàng mở cửa trang trại, nhà máy để người tiêu dùng trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất, qua đó chứng minh cho tính minh bạch bằng trải nghiệm thực tế. Các công bố và kiểm định sản phẩm cũng được công khai trên website chính thức, giúp mỗi người dễ dàng kiểm chứng và truy xuất nguồn gốc. (Độc giả tìm hiểu thêm công bố của Vinamilk cho các sản phẩm tại https://www.vinamilk.com.vn/documentary/product-policy)

Khi chủ động tìm hiểu, người tiêu dùng không chỉ củng cố niềm tin vào lựa chọn của mình, mà còn dần hình thành thói quen truy xuất - một chuẩn mực tiêu dùng mới cho thị trường sữa Việt.

