Ngày 21/5, Minh Đăng Group ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng hợp đồng mua bán máy móc - chuyển giao công nghệ chế biến cà phê trị giá hơn 3,5 triệu EUR với Brambati S.p.A, thương hiệu đến từ Italy trong lĩnh vực công nghệ rang xay và chế biến cà phê.

Ông Đào Đức Diễn (bìa trái) - Tổng Giám đốc Minh Đăng Group cùng Chủ tịch Brambati S.p.A thực hiện ký Biên bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng chuyển giao công nghệ chế biến cà phê

Theo Minh Đăng Group, thỏa thuận hợp tác này là một trong những bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển thương hiệu Bazan Heritage Coffee - dòng sản phẩm được định vị theo triết lý cà phê nguyên bản, minh bạch nguồn gốc và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng thông qua công nghệ chế biến hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế, giá trị của Fine Robusta (dòng cà phê Robusta chất lượng cao) của Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe sẽ được nâng cao và tiếp cận rộng hơn với thị trường quốc tế.

Đây đồng thời là bước đi trong chiến lược đầu tư chuyên sâu vào ngành cà phê của Minh Đăng Group, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến sâu đến phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Đào Đức Diễn, Tổng Giám đốc Minh Đăng Group phát biểu tại lễ ký kết

Ông Đào Đức Diễn, Tổng Giám đốc Minh Đăng Group, khẳng định việc hợp tác với Brambati S.p.A không chỉ dừng ở đầu tư dây chuyền rang xay trị giá hơn 3,5 triệu EUR mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tư duy chế biến hiện đại của châu Âu - nơi mỗi hồ sơ rang, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình vận hành đều hướng tới sự ổn định và tính nguyên bản của sản phẩm.

“Điều chúng tôi hướng tới không phải là tạo ra một sản phẩm cà phê đại trà, mà là xây dựng Bazan Heritage Coffee thành một chuẩn mực mới cho cà phê Việt Nam: nguyên bản, minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế bằng chính chất lượng thật”, ông Đào Đức Diễn nói.

Theo nội dung hợp tác, Brambati S.p.A sẽ cung cấp hệ thống thiết bị rang công nghiệp đạt tiêu chuẩn châu Âu cho dự án chế biến cà phê của Minh Đăng Group tại Buôn Ma Thuột, đồng thời triển khai chương trình chuyển giao công nghệ toàn diện cho các dòng máy BR2400 và BR3600.

Hệ thống được tích hợp phần mềm điều khiển hiện đại nhằm quản lý chính xác hồ sơ rang, tối ưu chất lượng đồng đều cho từng mẻ sản phẩm. Công nghệ rang sử dụng cơ chế truyền nhiệt tiên tiến giúp hạt cà phê chín đều từ bên trong, hạn chế tình trạng cháy xém bề mặt, giảm nguy cơ phát sinh các hợp chất không mong muốn trong quá trình rang, đồng thời giữ lại hương vị nguyên bản của cà phê.

Dây chuyền cũng được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, cho phép kiểm soát chính xác các thông số theo từng dòng sản phẩm, kết hợp công nghệ lọc và xử lý nhằm tối ưu hiệu suất năng lượng, giảm tác động môi trường và bảo đảm tính ổn định trong sản xuất quy mô lớn. Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng chuẩn chất lượng đồng nhất cho cà phê chế biến công nghiệp.

Song song với đầu tư công nghệ, Minh Đăng Group cho biết doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống vùng nguyên liệu theo hướng minh bạch nguồn gốc xuất xứ và ổn định chất lượng nhằm chủ động nguồn đầu vào. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm cà phê rang xay, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan cũng như gia công OEM/Private Label cho đối tác trong và ngoài nước.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết hợp tác chiến lược

Được biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 782.017 tấn cà phê, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Dù là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới với hơn 40% sản lượng toàn cầu, cà phê Robusta Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng và giá trị gia tăng.

Thông qua hợp tác với Brambati S.p.A, Minh Đăng Group kỳ vọng Bazan Heritage Coffee sẽ mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, tiếp cận thêm các nhà phân phối và đối tác toàn cầu trong ngành cà phê, qua đó góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Được thành lập từ năm 2015, Minh Đăng Group hiện phát triển theo mô hình doanh nghiệpđa ngành với hệ sinh thái trải rộng ở nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu nông sản, logistics, dịch vụ y tế thông minh và phát triển chuỗi giá trị cà phê. Trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, cà phê và hồ tiêu được xác định là hai ngành hàng chủ lực, đóng vai trò nền tảng cho định hướng tăng trưởng dài hạn. Trong khi đó, Brambati S.p.A là doanh nghiệp đến từ Italy, được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo máy và tự động hóa dây chuyền sản xuất thực phẩm.

(Nguồn: Minh Đăng Group)