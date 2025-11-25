Lễ bế mạc LHP Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Quân đội TPHCM tối 25/11. Thảm đỏ bắt đầu lúc 19h nhưng từ chiều, nhiều khán giả đã có mặt, xếp hàng ngay lối ra vào chuẩn bị chào đón các nghệ sĩ. Trong ảnh là dàn diễn viên phim "Mưa đỏ".

NSƯT Đặng Thái Huyền cùng các thành viên của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Nữ đạo diễn tự hào vì phim "Mưa đỏ" vừa được dự Oscar, đồng thời là tác phẩm nặng ký tại LHP năm nay.

Diễn viên, đạo diễn Trấn Thành và em gái - Huỳnh Uyển Ân sánh bước trên thảm đỏ. Sự có mặt của Trấn Thành là tâm điểm được nhiều fan hò reo cổ vũ.

Các hoa hậu: Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy (từ trái qua) diện váy nổi bật, khoe dáng trước hàng nghìn người.

NSƯT Chiều Xuân cùng ê-kíp bay từ Hà Nội vào TPHCM dự sự kiện.

Đoàn phim "Nhà gia tiên" gồm diễn viên Huỳnh Lập, NSƯT Hạnh Thúy, Phương Mỹ Chi (từ phải qua). Huỳnh Lập hào hứng khi phim của anh được đề cử hạng mục "Phim điện ảnh hay nhất".

Diễn viên Minh Tiệp và bà xã là 1 trong những vị khách đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ. Những ngày qua, anh đồng hành cùng Cục Điện ảnh tổ chức các hoạt động bên lề LHP Việt Nam.

NSND Lan Hương và chồng, NSƯT Đỗ Kỷ. Cả hai tích cực tham gia các hoạt động, góp mặt ở cả buổi khai mạc lẫn bế mạc.

Diễn viên Đinh Y Nhung diện áo dài truyền thống, sải bước trong sự cổ vũ của khán giả.

Vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải - Minh Hà. Trong ngày 25/11, họ có buổi trò chuyện với các bạn sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM nhằm truyền động lực làm nghề cho họ.

Nghệ sĩ Việt Hương, Lê Khánh đại diện đoàn phim "Chị dâu". Tác phẩm được đề cử nhiều hạng mục, gồm "Phim hay nhất", ''Diễn viên xuất sắc".

Diễn viên Quang Tuấn và vợ. Anh là 1 trong những nam diễn viên hoạt động năng nổ, có tác phẩm ra rạp nhiều nhất trong năm 2025.

Nghệ sĩ Mạnh Dung và Thanh Dậu chống gậy dự thảm đỏ. Dù không còn làm nghề, vợ chồng nghệ sĩ vẫn dõi theo nền điện ảnh trong nước.

Diễn viên Thúy Diễm (trái) dù bận rộn đi cinetour phim mới vẫn tranh thủ góp mặt.

Diễn viên Anh Phạm - bà xã Anh Đức lẻ bóng trên thảm đỏ vì không có chồng đồng hành như mọi khi.

Diễn viên Song Luân tháp tùng NTK Thủy Nguyễn.

Diễn viên Quyền Linh xem đây là ngày vui của giới điện ảnh, tạo cảm hứng làm nghề cho các nghệ sĩ trước khi bước qua năm mới.

Bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên, nghệ sĩ điện ảnh hàng đầu, sự kiện bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ: Hoàng Bách, Minh Hằng, Ái Phương, Dương Hoàng Yến, Xuân Nghi, Bùi Công Nam, Sona Hà Lưu, Hà An Huy, Nhóm Oplus, Vũ đoàn Tre... Bộ đôi MC Thiên Vũ - Khánh Vy cầm trịch chương trình.