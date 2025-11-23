Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim Mưa đỏ là khách mời giao lưu tại Hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới diễn ra tại TPHCM.

NSƯT Đặng Thái Huyền (thứ 2, từ phải sang) là khách mời trong hội thảo điện ảnh tại TPHCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, NSƯT Đặng Thái Huyền nhận được câu hỏi về việc liệu Mưa đỏ có phải là “chiếc áo quá rộng” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân hay không?

Ở góc độ đạo diễn, Đặng Thái Huyền cho biết không ngại những ý kiến trái chiều về bộ phim.

Với chị, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh - cách mạng khi ra mắt nếu không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào mới là điều đáng buồn.

“Phim cần nhận được sự khích lệ, phản hồi hay tranh luận trái chiều của khán giả. Người làm phim như chúng tôi phải lấy đó là niềm vui và hạnh phúc”, Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Về ý kiến cho rằng Mưa đỏ là “chiếc áo quá rộng” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân, nữ đạo diễn thẳng thắn chị không hiểu quan điểm trên.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tự hào về thành công của "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ đến nay lập kỷ lục phòng vé, đón 8,3 triệu lượt khán giả ra rạp. Những người đến xem phim không chỉ 1 lần mà thậm chí nhiều lần, họ đi cùng gia đình, người thân để chia sẻ và lan tỏa cùng tác phẩm.

Tôi nghĩ rất nhiều người làm phim, giới đầu tư đều muốn làm những bộ phim với chiếc áo quá rộng như thế để đón hàng triệu khán giả đến xem”, Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Nữ đạo diễn thừa nhận thành công vang dội của Mưa đỏ cũng là áp lực cho chị trong những dự án kế tiếp.

Dẫu vậy, chị quan niệm người làm sáng tạo nghệ thuật cần chấp nhận điều này. Bởi lẽ, chính áp lực cũng đồng thời là động lực giúp mỗi cá nhân được khích lệ, có tinh thần để làm những dự án hay, đặc sắc hơn.

Clip đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ

“Tôi thích áp lực vì nhờ thế mới có động lực sáng tạo, từ đó không phụ lòng khán giả”, chị cho hay.

Mới đây, đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ tiếp tục nhận tin vui khi phim có tên trong danh sách tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98.

Việc tác phẩm được lựa chọn tranh giải Oscar cũng nhận sự đồng thuận của giới làm phim và các nhà phê bình.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bày tỏ sự ủng hộ đối với tác phẩm được đại diện Việt Nam tranh giải Oscar.

"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải tại Oscar lần thứ 98.

Theo ông Đông, ngoài các tiêu chí được quy định trong các giải thưởng, điều quan trọng nhất là nghệ thuật.

"Khi gửi phim đi, chúng tôi hy vọng sẽ phản ánh được văn hóa Việt Nam, những trăn trở và thực tế mà giới điện ảnh cũng như đất nước đang đối diện.

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn phim gửi đi, đặc biệt là với các giải thưởng quốc tế như Oscar", ông Đông nhấn mạnh.

Đại diện Bộ cũng đưa ra nhận định 1 tác phẩm thành công bên cạnh doanh thu phòng vé, sự chú ý của truyền thông, khán giả, vẫn cần nhất là đáp ứng tính nghệ thuật.

Trong đó, phim phải có chủ đề sâu sắc, phản ánh được những vấn đề thời sự, những trăn trở của xã hội. Điều này giúp lan tỏa được thông điệp giá trị đến bạn bè quốc tế.

Ảnh, clip: HK, BTC