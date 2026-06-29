Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - 2026 vừa khai mạc sáng nay.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim phát biểu khai mạc. Bà cho biết việc lần đầu tiên LHP giới thiệu một chương trình chuyên đề về điện ảnh Mỹ góp phần khẳng định vai trò của điện ảnh như một nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Tinh thần hợp tác ấy không chỉ thể hiện qua các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn mà còn được minh chứng bằng bộ phim hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ Chiếc kén (Chrysalis), tác phẩm tham dự hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF IV”, bà Lan chia sẻ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan bày tỏ niềm vinh dự khi DANAFF IV đón tiếp nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic - người vừa được trao Giải Thành tựu Điện ảnh tại đêm khai mạc, cùng nữ minh tinh Jane Seymour.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan tặng hoa minh tinh Jane Seymour trong buổi chiếu phim và giao lưu.

Ban tổ chức LHP đã lựa chọn Somewhere in Time (Ngược dòng thời gian) của đạo diễn Jeannot Szwarc là tác phẩm chiếu mở màn cho sự kiện.

Somewhere in Time ra mắt năm 1980, mang đến câu chuyện lãng mạn pha lẫn yếu tố giả tưởng. Phim xoay quanh một nhà soạn kịch đã tìm cách quay ngược thời gian trở về năm 1912 để theo đuổi tình yêu với một nữ diễn viên sân khấu mà anh trót say mê sau khi nhìn thấy bức chân dung cũ của cô.

Buổi chiếu chào đón Jane Seymour - ngôi sao của điện ảnh và truyền hình Mỹ, cũng là nữ chính của phim. Minh tinh người Mỹ đến Việt Nam từ vài ngày qua và tích cực tham gia các hoạt động của LHP. Ở tuổi 75, Jane Seymour vẫn rạng rỡ, thân thiện khi gặp gỡ với truyền thông và khách mời.

Clip minh tinh Jane Seymour chia sẻ trong sự kiện

Trong phần giao lưu, khán giả có dịp nghe Jane Seymour chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh phim, từ quá trình hóa thân thành nhân vật Elise McKenna cho đến những kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng tài tử Christopher Reeve và đạo diễn Jeannot Szwarc.

Theo nữ diễn viên, bộ phim theo thời gian đã chinh phục hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, trở thành tác phẩm được nhiều người xem đi xem lại nhờ câu chuyện cảm xúc cùng phần âm nhạc giàu sức lay động.

Minh tinh Jane Seymour thân thiện giao lưu với truyền thông và khán giả.

Minh tinh bày tỏ xúc động, nói Somewhere in Time luôn là một phần đặc biệt trong sự nghiệp và trái tim bà.

"Tác phẩm là minh chứng cho một tình yêu tuyệt đẹp có thể vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian. Việc được thưởng thức lại bộ phim này sau ngần ấy năm, giữa sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam thực sự là một trải nghiệm khó quên", bà nghẹn ngào nói.

Bên cạnh việc tham dự buổi chiếu và giao lưu với khán giả, Jane Seymour còn tham gia LHP với vai trò giảng viên của chương trình Acting Master Class thuộc DANAFF Talents 2026.

Tại đây, nữ diễn viên Hollywood trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, quá trình xây dựng nhân vật và những bài học tích lũy từ hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật với các diễn viên, học viên trẻ Việt Nam và quốc tế.

Jane Seymour trên thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Jane Seymour là một trong những ngôi sao quốc tế nổi bật tham dự LHP. Với sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, bà ghi dấu ấn trong điện ảnh, truyền hình và sân khấu, đồng thời là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Emmy, Quả Cầu Vàng và tước hiệu OBE (Officer of the Order of the British Empire) do Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng năm 2000.

Jane Seymour được khán giả quốc tế biết đến qua vai Solitaire trong bộ phim James Bond kinh điển Live and Let Die (1973), một trong những Bond Girl nổi tiếng và được yêu thích nhất của loạt phim 007. Bà cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Dr. Quinn, Medicine Woman; The Kominsky Method, The Wedding Crashers hay Harry Wild.

Ngoài Somewhere in Time, sự kiện giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu, phác họa hành trình phát triển của điện ảnh Mỹ từ thời kỳ phim câm đến những thành tựu nổi bật của điện ảnh đương đại như The General, City Lights, Hacksaw Ridge, Nomadland… Chương trình phác họa bức tranh toàn diện về sự vận động không ngừng của Hollywood trong hơn 1 thế kỷ.

Liên hoan phim cũng mang đến hơn 200 suất chiếu với 102 bộ phim đặc sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, trải dài ở các chương trình phim dự thi, toàn cảnh điện ảnh châu Á, tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, điện ảnh Việt Nam hôm nay và chuyên đề 40 năm điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Ảnh, clip: BTC