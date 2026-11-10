Sau khoảng một năm ngừng bán, Mitsubishi Outlander chuẩn bị trở lại Việt Nam bằng thế hệ mới, dự kiến ra mắt đầu tháng 12. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản sẽ phải đối mặt với không ít thách thức khi phân khúc SUV/crossover cỡ C đã chật chội hơn.

Hình ảnh những chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới xuất hiện tại cảng Việt Nam đang thu hút sự chú ý trên các diễn đàn và mạng xã hội về ô tô. Trước đó, phía Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) từng hé lộ sẽ đưa mẫu xe này đến tay khách hàng Việt trong tháng 12/2026, dù chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như thông tin cụ thể.

Hình ảnh chiếc Mitsubishi Outlander có mặt tại cảng. Ảnh: Hội người dùng Outlander

Mitsubishi Outlander trở lại sau 1 năm vắng bóng

Mitsubishi Outlander là dòng SUV cỡ C có lịch sử từ năm 2001, hiện đã trải qua 5 thế hệ. Tại Việt Nam, Outlander được nhập khẩu từ Nhật Bản về nước từ năm 2016. Sau đó, mẫu xe này được chuyển qua lắp ráp trong nước, qua một lần nâng cấp và chính thức dừng bán vào tháng 11/2025 sau một thời gian dài doanh số không như mong đợi.

Với những hình ảnh của Outlander mới và cấu hình tại thị trường nước ngoài, xe vẫn sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi nhưng thiết kế ngoại thất có phần bề thế hơn. Nội thất được nâng cấp với ghế bọc da Semi-Aniline, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate.

Xe vẫn sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi nhưng thiết kế ngoại thất có phần bề thế hơn thế hệ trước. Ảnh: Hội người dùng Outlander

Outlander tiếp tục sở hữu kích thước vượt trội trong phân khúc với 3 hàng ghế, có thể gập phẳng hàng ghế thứ ba để mở rộng khoang hành lý. Đây chính là một lợi thế lớn nếu so với các đối thủ trực tiếp như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số trang thông tin nước ngoài, hàng ghế thứ ba của Outlander khá chật.

Tại một số thị trường, Outlander sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp công nghệ hybrid nhẹ (MHEV), công suất khoảng 174 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm.

Thông số trên mạnh hơn so với Mazda CX-5 2.0, Hyundai Tucson 2.0, Ford Territory và cả "người anh em" Destinator. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với Honda CR-V hay Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Một điểm cộng của Mitsubishi Outlander thế hệ mới là hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC), trong khi hầu hết các đối thủ ở phân khúc này đều chỉ sử dụng 1 cầu.

Theo thông tin từ Mitsubishi, Outlander thế hệ mới được sản xuất duy nhất tại Nhật Bản và xuất đi các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cấu hình động cơ và trang bị cụ thể của phiên bản dành cho thị trường Việt Nam.

Trước khi MMV ngừng phân phối trong nước vào cuối năm 2025, Mitsubishi Outlander có giá niêm yết 825-950 triệu đồng. Tuy nhiên, thiết kế chậm đổi mới, trang bị không còn nổi bật và sức ép từ các đối thủ khiến mẫu xe ngày càng hụt hơi.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Outlander chỉ bán được 362 chiếc. Kết quả này phản ánh rõ sự suy giảm sức hút của mẫu SUV Nhật Bản, dù xe từng có lợi thế về cấu hình 5+2 chỗ ngồi và được đánh giá cao về khả năng cách âm, vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Mitsubishi Outlander mới có thể ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 tới. Ảnh: Hội người dùng Outlander

Thế khó của Outlander ở phân khúc C-SUV

Lần trở lại này, Outlander sẽ phải cạnh tranh trong một thị trường chật chội và khốc liệt hơn nhiều so với thời điểm mẫu xe rút lui.

Tại phân khúc C-SUV, Mazda CX-5 vẫn là cái tên có sức bán hàng đầu phân khúc nhờ giá khởi điểm 699 triệu đồng và thường xuyên được giảm giá tại đại lý. Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, KIA Sportage, Subaru Forester... cũng liên tục cải thiện sản phẩm và chính sách bán hàng để giành khách. Chưa kể, trong vòng hơn 1 năm vừa qua, phân khúc C-SUV chứng kiến sự góp mặt của nhiều mẫu xe Trung Quốc, vốn có ưu thế về thiết kế, công nghệ cũng như giá bán.

Thực tế, ngay trong dải sản phẩm của Mitsubishi hiện đã có Destinator nằm trong phân khúc C-SUV với cấu hình 7 chỗ, giá 780-855 triệu đồng. Dù mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng Destinator thường xuyên nằm trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Điều này đặt ra bài toán định vị cho Outlander như thế nào để không "dẫm chân" nhau khi cả hai cùng hướng tới nhóm khách hàng gia đình, cần một mẫu SUV 7 chỗ ngồi rộng rãi.

Mitsubishi Outlander thế hệ trước dù được đánh giá cao nhưng doanh số bán ra lại khá thấp. Ảnh: MMV

Dù chưa hé lộ về giá bán nhưng việc chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản có thể khiến giá bán của Outlander khó giảm so với thế hệ trước. Nếu duy trì mức giá quá cao, Outlander sẽ khó cạnh tranh với CX-5 và các đối thủ hiện hữu. Ngược lại, nếu định giá quá gần Destinator, mẫu xe có thể tạo sự chồng lấn trong chính danh mục sản phẩm của Mitsubishi.

Vì vậy, giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của Outlander trong lần trở lại này. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế và công nghệ, mẫu SUV Nhật Bản cần một mức giá đủ hấp dẫn để thuyết phục khách hàng quay lại, trong bối cảnh lựa chọn ở phân khúc SUV cỡ C ngày càng phong phú.

So sánh nhanh Mitsubishi Outlander thế hệ mới (thông số tham khảo) với một số đối thủ:

So sánh Mitsubishi Outlander Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Tucson Kích thước D × R × C (mm) 4.710 × 1.862 × 1.750 4.590 × 1.845 × 1.680 4.691 × 1.866 × 1.681 4.640 × 1.865 × 1.665 Chiều dài cơ sở 2.705 mm 2.700 mm 2.701 mm 2.755 mm Khoảng sáng gầm 210 mm 200 mm 198–208 mm 181 mm Động cơ Xăng 1.5L tăng áp, hybrid nhẹ 48V Xăng 2.0L/ 2.5L Xăng 1.5L tăng áp/ hybrid 2.0L Xăng 2.0L/ Xăng 1.6L tăng áp/ Diesel 2.0L Công suất 174 mã lực 154/ 188 mã lực 188/ 204 mã lực 156/ 180/ 186 mã lực Hộp số CVT 6AT CVT hoặc e-CVT 6AT, 7DCT, 8AT Dẫn động 4 bánh S-AWC FWD/ AWD FWD/ AWD FWD Giá niêm yết Khoảng 900 triệu 699-979 triệu 1,039–1,25 tỷ đồng 769-989 triệu Xuất xứ Nhật Bản Việt Nam Việt Nam Việt Nam

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