Ngày 26/9, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết đã chấp thuận cho CTCP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 275 căn hộ xã hội thuộc dự án khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng (phường Phước Tân).

Dự án có quy mô gần 50ha, trong đó gần 4ha đất làm nhà ở xã hội với hơn 1.100 căn. Hiện khối A gồm 275 căn đã hoàn thiện, đủ điều kiện để bán và dự kiến bàn giao cho người mua vào tháng 12/2025.

Dự án gần 300 căn nhà ở xã hội tại phường Phước Tân đã đủ điều kiện bán. Ảnh: A.X

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bán đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên người dân đã bị giải tỏa, phá dỡ nhà để xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện tái định cư theo chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo chủ đầu tư, giá bán dự kiến từ 19 triệu đồng/m2 (đã bao gồm phí bảo trì và nội thất bếp). Người mua có thể thế chấp chính căn hộ để vay ngân hàng, nếu ký hợp đồng vay và giải ngân trong năm 2025 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5,9%/năm.