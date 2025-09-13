UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về trường hợp người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng ở cách xa địa điểm làm việc vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (NƠXH).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/5/2030, nhằm cụ thể hóa khoản 2, Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội.

Căn cứ vào khoảng cách giữa nhà ở thuộc sở hữu và nơi làm việc, UBND TPHCM chia thành hai trường hợp được đăng ký mua hoặc thuê mua NƠXH:

Trường hợp 1: Người có nhà ở thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ NƠXH đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu.

Trường hợp 2: Người có nhà ở thuộc xã cách nơi làm việc từ 20 km trở lên (sai số không quá 0,5 km), đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ NƠXH đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu.

Riêng đối với những người có nhà ở thuộc sở hữu tại Đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách NƠXH tại TPHCM, trừ trường hợp diện tích nhà ở bình quân nhỏ hơn 15 m² sàn/người.

Khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu đến nơi làm việc trong hai trường hợp trên được xác định bằng chiều dài lộ trình ngắn nhất theo đường bộ hoặc đường thủy. Việc xác định dựa trên bản đồ số TPHCM có tích hợp chức năng đo khoảng cách và lộ trình.