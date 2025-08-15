Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thống Nhất, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ mua đối với 205 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Dự án Phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ Khu Công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Dự án do Công ty Cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2ha, gồm 6 tòa nhà với tổng cộng 624 căn hộ.

Tòa nhà tại khu chung cư công nhân đã hoàn tất xây dựng, chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hiện nay, doanh nghiệp đã hoàn thành 2 tòa nhà với tổng số 205 căn hộ. Từ ngày 10/9 tới, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ mua các căn hộ này cho đến khi đủ số lượng.

Các căn hộ sắp mở bán có diện tích từ 31-70 m2. Giá bán tạm tính từ 4-11,4 triệu đồng/m2, tương đương 124-798 triệu đồng/căn, tùy vị trí tầng.

Theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023, có 12 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội (tăng 2 nhóm so với Luật Nhà ở 2014), gồm: công nhân làm việc trong và ngoài khu công nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo tại nông thôn; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hộ gia đình bị thu hồi đất, phá dỡ nhà mà chưa được bồi thường...

Dự kiến, ngày 19/8, Công ty Cổ phần Thống Nhất sẽ khởi công xây dựng tòa nhà mới quy mô 75 căn thuộc dự án trên. Đây là một trong 8 công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai lựa chọn triển khai nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.