Trước đó, người đàn ông này đã có những triệu chứng tiêu hóa như thay đổi thói quen đại tiện, đi nhiều lần trong ngày, cảm giác đi không hết phân, và có máu trong phân. Tại Mỹ, ông N. đã đăng ký khám nhưng phải chờ đợi nhiều tháng mới được nội soi đại tràng. Vì lo lắng bệnh tật nên ông về Việt Nam.

Ông N. đã đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) khám. Qua nội soi đại tràng, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn tại vị trí sigma-trực tràng, chiếm trọn lòng trực tràng, với đặc điểm mô bở và dễ chảy máu. Sau khi đánh giá toàn diện và xét nghiệm cần thiết, ê-kíp bác sĩ xác định đây ung thư và cần phẫu thuật gấp.

Ngày 23/9, bệnh nhân nhập viện và được chuẩn bị kỹ lưỡng trong 2 ngày, bao gồm khám tim mạch và hỗ trợ dinh dưỡng.

Các bác sĩ mổ cho ông N. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ 40 phút, thực hiện cắt bỏ đoạn đại trực tràng chứa u và nạo hạch D2. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận đây là carcinôm tuyến đại tràng grade 2, đã xâm nhiễm đến cơ và lớp mỡ dưới thanh mạc.

Trong quá trình chuẩn bị trước mổ, bác sĩ áp dụng phương pháp ERAS hay còn gọi phục hồi nhanh sau phẫu thuật trong chuẩn bị ruột, không sử dụng thuốc sổ trước mổ nhờ đó bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể vận động và tập hô hấp từ ngày đầu tiên sau mổ, ăn uống trở lại từ ngày thứ hai.

Sau 6 ngày điều trị hậu phẫu, bệnh nhân xuất viện với tình trạng ổn định, không ghi nhận biến chứng, vết mổ lành tốt và các chức năng sinh hoạt trở lại bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Minh Lý - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, việc phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng đóng vai trò quyết định đến tiên lượng của người bệnh. Nếu không được can thiệp kịp thời, khối u sẽ tiếp tục phát triển, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như chèn ép, đau đớn, tắc nghẽn đường ruột, loét và chảy máu. Đặc biệt, nguy cơ di căn sẽ tăng cao, khiến bệnh trở nên phức tạp và có thể dẫn đến tử vong sớm.

Dấu hiệu của bệnh là các biểu hiện như rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị. Tuy nhiên, người mắc bệnh lị có thể điều trị bằng cách dùng kháng sinh, còn loại thuốc này không có tác dụng với bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Khi có dấu hiệu đau quặn bụng, mót rặn, khó chịu khi đi ngoài... người dân nên chủ động thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Ung thư đại tràng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh. Có nhiều yếu tố nguy cơ mà mọi người có thể phòng tránh được như:

- Hạn chế ăn các loại thịt đỏ.

- Bổ sung các thức ăn chứa nhiều chất xơ (rau xanh, trái cây) giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư vì chất xơ giúp gia tăng tiêu thụ acid folic, gia tăng kết hợp chất xơ với các yếu tố sinh ung thư dẫn đến việc loại khỏi lòng ruột sớm vì giảm thời gian ứ đọng phân.

- Hạn chế các loại nước uống chứa cồn, rượu bia, thuốc lá để giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

- Hoạt động thể lực, vận động hay luyện tập thể dục sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

