Bệnh nhân lớn tuổi, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm. Đáng lưu ý, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường chưa kiểm soát tốt.

Bác sĩ thăm khám lâm sàng, ghi nhận bụng có dấu hiệu phản ứng thành bụng, cảm ứng phúc mạc, biểu hiện nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy hình ảnh khí tự do trong ổ bụng, lỗ thủng thành trước - trên tử cung. Chẩn đoán nhanh chóng được đưa ra, bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng tử cung, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ của Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu mở bụng, thấy toàn bộ ổ bụng là dịch mủ hôi, chảy ra từ lỗ thủng vùng đáy tử cung, các quai ruột dính thành đám.

Ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ, lau rửa ổ bụng giải quyết ổ nhiễm khuẩn. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh và chăm sóc tích cực, nâng đỡ thể trạng. Đến ngày 10/10, bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Bác sĩ Trần Ly Ly, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp, viêm thủng tử cung trên phụ nữ lớn tuổi, chỉ chiếm 0,05 đến 0,1% số ca cấp cứu phụ khoa tại Hàn Quốc.

"Viêm phần phụ thường gây ra các triệu chứng như đau vùng bụng dưới, ra khí hư bất thường, sốt nhẹ và đau khi quan hệ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như áp xe phần phụ, dính tắc vòi trứng, thậm chí gây vô sinh và tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, ngoài ra ở người lớn tuổi, các bệnh lý diễn biến thầm lặng và khó phát hiện", bác sĩ Ly cho biết.

Thầy thuốc khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ hàng năm để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, kể cả khi đã mãn kinh, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo.