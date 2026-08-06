Vào 7h ngày 6/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,08m, lưu lượng về hồ 3.861m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.855m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16h00 hôm nay.

Công ty Thủy điện Hòa Bình cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ; thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Ảnh: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.