Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 16h ngày 24/7.

Theo công điện, vào 6h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,4m, mực nước hạ lưu 50,41m. Lưu lượng nước về hồ đạt 2.040m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 708,93m³/s.

Việc mở cửa xả đáy được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và các quy định liên quan.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng nước về hồ và mực nước khu vực thượng lưu, hạ lưu để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 16h ngày 24/7. Ảnh: Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội, đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Các địa phương được yêu cầu thông báo ngay đến chính quyền các cấp, người dân, doanh nghiệp và tổ chức đang hoạt động trên sông, ven sông về việc hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy.

Trong đó, các đối tượng cần đặc biệt lưu ý gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công và hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi.

Bộ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trường hợp xảy ra tình huống bất thường trong quá trình xả lũ, các địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý với Bộ.

Việc hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy diễn ra trong bối cảnh Bắc Bộ đang có mưa lớn diện rộng.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông cần chủ động theo dõi thông tin, tránh chủ quan khi mực nước hạ du có thể thay đổi do hoạt động vận hành hồ.