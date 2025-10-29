Cuộc thi do Công ty Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng kênh thông tin tài chính CafeF tổ chức, được đánh giá là sân chơi nổi bật dành cho nhà đầu tư chứng khoán trong giai đoạn cuối năm 2025.

Năm nay, tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, trong đó giải cao nhất trị giá 80 triệu đồng tiền mặt. Chỉ cần có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree với mức vốn từ 10 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể tham gia.

Ngoài những giải thưởng tiền mặt hấp dẫn cho người thắng cuộc, nhà đầu tư mở tài khoản mới tại Chứng khoán Pinetree trong thời gian cuộc thi còn được thưởng cổ phiếu may mắn trị giá đến 1 triệu đồng.

Khác với mùa đầu, “Chứng Trường Bạc Tỷ” mùa 2 bổ sung thêm Giải thi Phái sinh bên cạnh Giải Cơ sở. Việc mở rộng hình thức thi đấu này tạo thêm cơ hội cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp thể hiện năng lực phân tích và khả năng ứng biến trước biến động thị trường.

Đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree cho biết, chính sách miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trọn đời và ưu đãi margin 0% trong 30 ngày đầu, 0 phí giao dịch phái sinh trong 3 tháng đầu cũng được áp dụng trong thời gian của cuộc thi.

Người tham gia có thể đăng ký qua ứng dụng AlphaTrading trên App Store và Google Play. Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi được công bố tại website: https://chungtruongbacty.pinetree.vn/

Cuộc thi ‘Chứng trường bạc tỷ’ mùa 2 Thời gian đăng ký:

- Giải Cơ sở: 27/10 - 14/11/2025

- Giải Phái sinh: 27/10/2025 - 25/12/2025 Thời gian thi đấu: 17/11- 26/12/2025

(Nguồn: Chứng khoán Pinetree)