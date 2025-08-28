Chiều 28/8, Chung kết cuộc thi Đầu tư chứng khoán sinh viên Việt Nam - lần thứ ba, với chủ đề: “Sinh viên Việt Nam với hiểu biết tài chính” - Investment Challenge 2025 (IC 2025), đã được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Sau ba vòng thi đầy thử thách, IC 2025 đã xác định được các đội đạt thứ hạng cao nhất

Đội thi YIELD HUNTERS xuất sắc giành ngôi quán quân năm nay. Đây là đội liên quân của ba trường đại học tại TPHCM, với các thành viên: Nguyễn Mạnh Thắng (Trường Đại học Ngân hàng TPHCM); Nguyễn Vũ Lan Anh (Trường Đại học Tôn Đức Thắng); Vũ Trọng Minh Hiếu (Trường Đại học Tài chính - Marketing).

Các đội thi chiến thắng tại Investment Challenge 2025. Ảnh: BTC

Giải nhì IC 2025 thuộc về Đội thi TAT GORL, với các thành viên: Nguyễn Thanh Tài, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thanh Thi đều của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giải ba thuộc về Đội WBB với các thành viên: Phạm Đức Huy (Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội); Nguyễn Thị Mai Anh (Học viện Ngân hàng - Hà Nội); Vũ Ngọc Linh (Trường Đại học Ngoại thương - Hà Nội).

Investment Challenge là cuộc thi chứng khoán quy tụ những sinh viên ưu tú, đam mê tài chính của các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER); Khoa Tài chính Ngân hàng; Câu lạc bộ Đầu tư Chứng khoán Trẻ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đồng tổ chức. Cuộc thi được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam bảo trợ chuyên môn.

Theo ban tổ chức, IC 2025 đã thu hút hơn 2.400 sinh viên từ 110 trường đại học, cao đẳng trong cả nước tham gia dự. Năm 2023, cuộc thi có 91 trường tham dự, năm 2022 là 83 trường.

TS Nghiêm Quý Hào, Trưởng Ban tổ chức IC 2025 cho biết cuộc thi muốn kiến tạo một cộng đồng học thuật, một thế hệ nhà đầu tư trẻ chuyên nghiệp. Ảnh: BTC

TS Nghiêm Quý Hào, Giám đốc CAER, Trưởng Ban tổ chức IC 2025, cho biết, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là trải nghiệm thực chiến, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp các sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích, quản trị rủi ro, và ra quyết định đầu tư trong bối cảnh thị trường thực.

“Điểm đặc biệt là các đội thi được ban tổ chức cấp tiền vốn thật, mở tài khoản thật, mua bán, giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là mô hình tiên phong trong cộng đồng sinh viên ngành tài chính ngân hàng trên cả nước”, ông Hào cho biết.

Sau 2 tháng trải nghiệm đầu tư thực tế, IC 2025 lựa chọn ra 10 đội thi có thành tích xuất sắc nhất.

Để vào chung kết, 10 đội có tỷ suất sinh lời thực tế cao nhất trên sàn chứng khoán (theo sao kê của công ty chứng khoán) được lựa chọn. Cùng với đó, điểm bài luận báo cáo chiến lược đầu tư của các đội sẽ được chấm bởi các thành viên ban giám khảo đến từ công ty chứng khoán và tổ chức giáo dục.

Từ một hoạt động cấp trường, Investment Challenge đã nhanh chóng trở thành cuộc thi học thuật với tính thực tiễn cao và có quy mô lớn dành cho sinh viên toàn quốc.

“Cuộc thi không chỉ hướng tới việc tìm ra những đội chiến thắng. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn góp phần kiến tạo một cộng đồng học thuật, một thế hệ nhà đầu tư trẻ chuyên nghiệp, trách nhiệm và chuẩn mực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam”, Trưởng Ban tổ chức IC 2025 nhấn mạnh.