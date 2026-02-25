Số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/2, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu gần 319.000 tấn cà phê, thu về 1,53 tỷ USD bất chấp giá có xu hướng giảm. Theo đó, mặt hàng được ví như “vàng nâu” của Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí top 2 xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau gỗ và sản phẩm gỗ (2,33 tỷ USD).

Tháng 1 vừa qua, xuất khẩu cà phê cũng tăng mạnh 56,4% về lượng và tăng 39,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê ở tháng mở hàng đầu năm sang tất cả các thị trường chủ lực đều tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã chi tiếp gấp 3-4 lần cùng kỳ năm ngoái để mua loại hạt đặc sản này của Việt Nam.

Đơn cử, xuất khẩu cà phê sang Algeria đạt gần 16.300 tấn, với kim ngạch khoảng 73,8 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu cà phê sang quốc gia này tăng mạnh 296% về lượng và tăng 246,3% về giá trị.

Hay như xuất khẩu cà phê sang Bỉ cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 197,2% về lượng và tăng 179,4% về giá trị.

Tương tự, xuất khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc cũng tăng 149,2% về lượng và tăng 277,8% về giá trị. Theo đó, Trung Quốc chính là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 1 đầu năm nay.

Năm ngoái, Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ ba cho Trung Quốc, đạt 36,1 nghìn tấn, giá trị khoảng 227,1 triệu USD, giảm 11,2% về lượng nhưng tăng 6% về giá trị so với năm 2024.

Hiện, giá cà phê nhân xô tại thị trường trong nước đang được giao dịch ở quanh ngưỡng 94.000 đồng/kg.

Trong khi trên thị trường thế giới, ở kỳ hạn giao tháng 3, giá cà phê Robusta ở mức 3.542 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 5 là 3.560 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 5 ở ngưỡng 6.200 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, đầu tháng 2/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh do tác động kết hợp của yếu tố cung – cầu và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Sau giai đoạn giá duy trì ở mức cao, các quỹ đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra, tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Điều đáng nói, triển vọng nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu cải thiện cũng góp phần tạo sức ép lên giá cà phê. Theo dự báo của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), tổng sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2026-2027 ước đạt 66,2 triệu bao, tăng 17,1% so với niên vụ 2025-2026 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu từ các quốc gia cung ứng lớn như Việt Nam và Indonesia tăng mạnh tạo thêm áp lực lên giá trên thị trường thế giới.