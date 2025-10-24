Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cấp một trong những tuyến cao tốc huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam.

Ảnh: Đình Hiếu

Theo Bộ Xây dựng, việc chấp thuận được đưa ra dựa trên đề xuất của doanh nghiệp ngày 15/5 và báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Công ty Phương Thành lập và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đồng thời chịu toàn bộ chi phí và rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. Trong trường hợp nhà đầu tư không được lựa chọn triển khai dự án sau này, việc hoàn trả chi phí lập báo cáo sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về PPP (Đối tác công tư).

Nhà đầu tư phải chủ động phối hợp với các địa phương để thống nhất các điều kiện cần thiết cho quá trình triển khai như phương án mở rộng đường, hệ thống kết nối, giải phóng mặt bằng và tái định cư, cung ứng vật liệu và vị trí đổ thải phục vụ thi công.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam làm cơ quan tiếp nhận và phối hợp cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời thực hiện đầy đủ chức năng được giao theo quy định.

Theo dự kiến, hồ sơ đề xuất dự án sẽ phải nộp trong quý II/2026, đánh dấu bước chuẩn bị then chốt để sớm triển khai công trình mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối liên vùng trong thời gian tới.