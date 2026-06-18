Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao Ngài Poshitha Perera - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Tiếp Ngài Poshitha Perera, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970, Việt Nam và Sri Lanka đã không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm Sri Lanka vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo Bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác chiến lược và ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành của hai nước cần chủ động cụ thể hóa các cam kết bằng những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Một trong những điểm chung nổi bật giữa Việt Nam và Sri Lanka được Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh là truyền thống Phật giáo lâu đời.

Trong chuyến công tác gần đây tới Sri Lanka, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka. Hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngài Poshitha Perera - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị, Đại sứ Sri Lanka tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Ông mong muốn, phía Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu và tu tập; đồng thời hỗ trợ mở rộng không gian văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Sri Lanka, góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phía Sri Lanka, Đại sứ Poshitha Perera đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Cùng với đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka nhân dịp tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 đã tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và Phật giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Theo Đại sứ, số lượng tăng ni sinh Việt Nam sang Sri Lanka học tập ngày càng tăng, là minh chứng cho sự tin cậy và giao lưu ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Sri Lanka cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản văn hóa, khảo cổ học và phát huy giá trị các công trình tôn giáo.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã trao thư mời Bộ trưởng Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Chung tay giải quyết những thách thức đối với trẻ em DTTS

Cũng trong ngày 18/6, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã tiếp xã giao bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng bày tỏ ghi nhận những đóng góp quan trọng của UNICEF đối với công tác dân tộc trong thời gian qua, đặc biệt là việc hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025.

Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bảo vệ quyền trẻ em ở vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi tiếp xã giao bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Chia sẻ những trăn trở hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết vấn đề tiếp cận nước sạch của người dân, đặc biệt là trẻ em vùng cao, vẫn là một thách thức lớn.

Tại nhiều địa phương miền núi như Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu và một số khu vực khó khăn khác, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, điều kiện học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này; phấn đấu đến năm 2027 cơ bản khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, UNICEF tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ chuyên gia và các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm giúp Việt Nam giải quyết hiệu quả bài toán nước sạch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp

(Ảnh: Lê Anh Dũng)

Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, bà Silvia Danailov cho biết UNICEF cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các đơn vị liên quan vừa phối hợp công bố báo cáo đầu tiên về tình trạng nghèo đa chiều của trẻ em DTTS tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nghèo đa chiều ở trẻ em DTTS hiện vẫn ở mức khoảng 33%, cao hơn đáng kể so với nhóm dân cư đa số.

Theo UNICEF, nghèo đa chiều không chỉ là thiếu thu nhập mà còn bao gồm những hạn chế trong tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch, điều kiện sống và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong đó, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cơ hội phát triển của trẻ em.

Bà Silvia Danailov nhấn mạnh, UNICEF đang có đội ngũ chuyên gia quốc tế về nước sạch và vệ sinh môi trường, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng đồng bào DTTS để giải quyết các vấn đề này.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh. Lê Anh Dũng)

UNICEF đề xuất tăng cường đầu tư cho giáo dục công bằng, nhất là giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ; nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu cho cộng đồng DTTS và huy động thêm nguồn lực quốc tế hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, bà Silvia Danailov cho biết, UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong quá trình xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới.