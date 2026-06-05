Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ động điều hành, tạo chuyển biến toàn diện

Điểm nhấn nổi bật trong tháng 5 là Lễ gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại chặng đường phát triển của ngành mà còn khẳng định vai trò chiến lược của chính sách dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tham gia Đoàn cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai Chương trình phối hợp phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung triển khai là chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến nay, cơ sở dữ liệu tôn giáo đã hoàn thành 21/21 chức năng nghiệp vụ, tích hợp thành công với ứng dụng định danh điện tử VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Bộ cũng đang khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông và hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu triển khai nhiều nghị định, thông tư quan trọng; hoàn thành 100% văn bản hướng dẫn thi hành luật, không để xảy ra tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết.

Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Cao Thịnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2026 của lãnh đạo Bộ (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã được kết nối trên môi trường dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 87%, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Bộ đang tiếp tục xây dựng các quy định nhằm cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhân sự tôn giáo, quản lý hoạt động có yếu tố nước ngoài và tổ chức các sự kiện lớn của các tôn giáo.

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn thành tổng hợp danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong phân bổ nguồn vốn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Đáng chú ý, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tích cực triển khai tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc nhằm tham mưu xây dựng nghị quyết mới phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, nhiều đề án quan trọng cũng đang được xây dựng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là tiến độ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và giải ngân vốn đầu tư công…

Các đại biểu đề nghị thời gian tới cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các chương trình, chính sách dân tộc và tôn giáo trong năm 2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong triển khai nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, các vụ, đơn vị cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế còn hiện hữu.

“Đã thẳng thắn nhìn nhận, đã thẳng thắn chỉ ra thì từng đồng chí lãnh đạo, từng thủ trưởng đơn vị phải đề ra giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức họp quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ông Hà Xuân Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh. Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao trong năm 2026 để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất, tránh tình trạng chậm trễ, hình thức.

Đối với nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch để tham mưu Đảng ủy Chính phủ ban hành; đồng thời bám sát các chương trình hành động của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, cần tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong lĩnh vực tôn giáo, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình dân tộc, tôn giáo trên phạm vi cả nước; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tâm Chuyển đổi số sẽ rà lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao; yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đồng thời rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đặc biệt lưu ý các vụ, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý công việc kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2026.