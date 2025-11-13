Đặc biệt, khách hàng còn có thể liên kết tài khoản để nhận tiền chi trả an sinh xã hội về tài khoản, đảm bảo nhận tiền nhanh chóng, an toàn.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc mở tài khoản, khách hàng còn được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số toàn diện qua ứng dụng VietinBank iPay với hàng loạt tính năng hiện đại như chuyển khoản 24/7, thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet,…), gửi tiết kiệm trực tuyến, đặt vé máy bay, vé xem phim, mua bảo hiểm... tất cả chỉ trong một ứng dụng.

Đặc biệt, VietinBank chú trọng đầu tư bảo mật với công nghệ xác thực sinh trắc học và chuẩn bảo mật quốc tế, giúp khách hàng an tâm khi giao dịch trực tuyến.

Dịch vụ mở tài khoản VietinBank trên VNeID không chỉ tiện lợi cho người dân ở các thành phố lớn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dễ dàng nhận trợ cấp, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội mà không cần đến ngân hàng.

Đại diện VietinBank cho biết: “Việc tích hợp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng định danh quốc gia là một trong những bước đi chiến lược của VietinBank, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia”.

Thúy Ngà