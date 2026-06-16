Ngày 16/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn và Ngô Hữu Thắng. Hai đối tượng này bị xử lý về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 5/6, Công an xã Yên Bình phối hợp với các Tổ công tác của Công an tỉnh đã mời Thắng (sinh năm 1997, trú tại thôn 12, xã Yên Bình) đến làm việc do có biểu hiện nghi vấn.

Thắng khai nhận đã mua ma túy loại Ketamine từ một đối tượng tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Sau đó, Thắng mang số ma túy này sử dụng cùng với Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1997, cùng trú tại thôn 12, xã Yên Bình).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Lào Cai

Cơ quan công an tiếp tục triệu tập Phạm Anh Tuấn đến làm việc vào ngày hôm sau. Tuấn thừa nhận đã cùng Thắng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên chính chiếc xe ô tô taxi do Tuấn điều khiển tại địa bàn xã Yên Bình. Thủ đoạn lợi dụng phương tiện di chuyển liên tục này nhằm che giấu hành vi vi phạm, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình mở rộng quản lý địa bàn, Công an xã Yên Bình tiếp tục phối hợp tiến hành test nhanh ma túy đối với các tài xế thuộc Công ty cổ phần Bê tông Tuổi trẻ Yên Bái vào ngày 10/6. Công ty này đang hoạt động trên địa bàn thôn 9, xã Yên Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Tân Hải Thành, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Anh Hồng (sinh năm 1988, trú tại thôn Tân Hà, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dương tính với chất ma túy.

Hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Yên Bình vào tháng 4/2026. Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Sơn và Hồng.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, kết quả phá án thể hiện tinh thần quyết liệt của Công an xã Yên Bình trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy. Cơ quan công an khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, đơn vị vận tải và lái xe cần tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.