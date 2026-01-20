Ngày 20/1, UBND xã Tuyên Sơn (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ CSGT bị thương.

Theo đó, vào khoảng 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm 5 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 38AA-293.93, chở 3 người, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Tuy nhiên, người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng, va chạm trực diện với Thượng úy Phương, khiến cán bộ này bị hất văng xuống lề đường bên trái; chiếc xe mô tô cũng ngã ra lề đường.

Vụ tai nạn khiến Thượng úy Phan Lâm Phương bị thương. Ảnh: Trích xuất camera nhà dân

Hậu quả, Thượng úy Phan Lâm Phương bị gãy xương đùi trái và xương chậu, được sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu; 3 người trên xe mô tô chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.