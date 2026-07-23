Kính thông minh mới của Samsung được giới thiệu trong sự kiện Galaxy Unpacked tối 22/7. Theo cây bút Mark Spoonauer trang tin công nghệ Tom’s Guide, ấn tượng đầu tiên về thiết bị này là trọng lượng vô cùng nhẹ.

Dù phiên bản hợp tác với Warby Parker có phần gọng dày hơn kính đọc sách thông thường, cảm giác cầm nắm và sử dụng thực tế lại rất thoải mái. Ảnh: Tom's Guide

Hệ thống điều khiển và phần cứng được bố trí tối ưu trên gọng kính: gọng bên phải tích hợp nút kích hoạt trợ lý AI Gemini, nút chụp ảnh/quay phim và một camera thu hình; gọng bên trái trang bị công tắc nguồn, cảm biến LED và bảng điều khiển cảm ứng tùy chỉnh âm lượng. Hệ thống âm thanh loa stereo kép dạng mở bố trí đều hai bên gọng.

Bộ sưu tập hợp tác cùng thương hiệu Gentle Monster mang đến nhiều lựa chọn kiểu dáng thời trang, từ mắt kính hình oval hiện đại đến gọng kính cổ điển với tròng kính trong suốt hoặc kính râm. Ảnh: Tom's Guide

Ông James Choi, Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển XR của Samsung, cho biết thiết bị đã phải trải qua 20 bài thử nghiệm độ bền khác nhau trước khi ra mắt.

"Chúng tôi sử dụng robot để liên tục kéo gập gọng kính nhằm kiểm tra khả năng chịu lực. Samsung thậm chí còn thiết kế riêng bài thử nghiệm bơm kem chống nắng vào gần khu vực loa để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong điều kiện sử dụng hàng ngày".

Ngoài ra, sản phẩm cũng hoàn thành các bài kiểm tra thả rơi, chống nước, chịu nhiệt độ cao và kháng mồ hôi.

Khác với định hướng thay thế điện thoại thông minh, kính AI của Samsung được thiết kế để giảm tần suất người dùng phải nhìn vào màn hình.

Kính thông minh do Samsung hợp tác cùng Gentle Monster. Ảnh: Tom's Guide

Thông qua tính năng Gemini Live, kính có khả năng nhận diện ngữ cảnh theo góc nhìn thực tế của người đeo.

Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với AI để nhận hướng dẫn theo thời gian thực về nhiều hoạt động như nấu ăn, phối đồ hay lắp ráp đồ nội thất mà không cần giải thích chi tiết.

Ngay khi ra mắt, thiết bị sẽ hỗ trợ hệ sinh thái ứng dụng phong phú từ Google (Gmail, Google Calendar, Google Maps) cùng các ứng dụng tối ưu riêng của Samsung như Notes và Interpreter (Phiên dịch viên).

Samsung công bố thiết bị đạt thời lượng pin khoảng 9 tiếng cho các tác vụ hỗn hợp (trò chuyện qua Gemini Live, gọi điện, nhận thông báo).

Hộp sạc đi kèm của dòng Gentle Monster cũng được thiết kế nhỏ gọn, cung cấp thêm nhiều lần sạc dự phòng.

Về khía cạnh bảo mật, Samsung khẳng định tính năng an toàn được tích hợp ngay từ khâu thiết kế phần cứng.

Cụ thể, cảm biến LED sẽ sáng lên khi camera hoạt động, nếu đèn LED bị che khuất, tính năng ghi hình sẽ tự động khóa.

Hệ thống có khả năng phát hiện các hành vi cố tình vô hiệu hóa đèn LED hoặc can thiệp trái phép vào phần mềm.

"Tại Samsung, quyền riêng tư không phải là yếu tố bổ sung sau cùng. Để dòng sản phẩm này được đón nhận rộng rãi, người dùng và những người xung quanh cần phải đặt niềm tin vào công nghệ lẫn cơ chế bảo vệ quyền riêng tư của thiết bị", ông James Choi nhấn mạnh.

Dù Samsung chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của camera cũng như giá bán chính thức, mẫu kính thông minh mới cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ rệt trước Meta Ray-Ban nhờ hệ sinh thái ứng dụng Google toàn diện, thời lượng pin dài hơn và sự hợp tác với các thương hiệu thời trang uy tín.

(Theo Tom’s Guide)