Sau nhiều năm gần như không có thay đổi đáng kể về dung lượng pin trên dòng Galaxy S Ultra, Samsung có thể sắp tạo nên một cuộc cách mạng với thế hệ Galaxy S27 Ultra. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang chuẩn bị chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon (Si-C), công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp smartphone sở hữu dung lượng pin lớn hơn mà không cần tăng kích thước hay độ dày của thiết bị.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Nếu các tin đồn trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra sẽ mang đến cảm giác như “cơn mưa sau thời kỳ hạn hán” đối với những người dùng đã chờ đợi một bước nhảy vọt về thời lượng pin suốt nhiều năm qua.

Galaxy S27 Ultra có thể đạt gần 5.800mAh mà không cần tăng độ dày

Trong suốt bảy thế hệ liên tiếp, từ Galaxy S20 Ultra cho đến Galaxy S26 Ultra, Samsung gần như giữ nguyên mức pin 5.000mAh cho mẫu smartphone cao cấp nhất của mình. Dù hiệu suất xử lý, màn hình và camera liên tục được nâng cấp, dung lượng pin vẫn là điểm khiến nhiều người dùng cảm thấy hãng quá thận trọng.

Điều đó có thể sẽ thay đổi trên dòng Galaxy S27.

Theo nguồn tin từ Galaxy Club, Samsung đang phát triển hai mẫu máy cao cấp mới gồm Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Trong đó, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ thay thế vị trí của phiên bản Plus hiện nay, nằm dưới Ultra trong hệ thống sản phẩm.

Đáng chú ý, cả hai thiết bị được cho là sẽ sử dụng pin silicon-carbon thay vì pin lithium-ion truyền thống.

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng định mức khoảng 5.087mAh. Khi bán ra thị trường, Samsung nhiều khả năng sẽ công bố mức dung lượng điển hình khoảng 5.200mAh.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu viên pin có dung lượng định mức lên tới 5.534mAh. Nếu quy đổi theo cách công bố dung lượng thông thường của Samsung, mức pin điển hình có thể đạt khoảng 5.700mAh, thậm chí tiệm cận 5.800mAh.

Đây là con số rất đáng chú ý đối với một mẫu smartphone cao cấp có thiết kế mỏng nhẹ.

Nếu vẫn sử dụng pin lithium-ion truyền thống, Samsung gần như không thể tích hợp viên pin lớn như vậy mà không phải tăng độ dày và trọng lượng của thiết bị. Chính vì thế, công nghệ silicon-carbon được xem là chìa khóa giúp hãng vượt qua giới hạn tồn tại nhiều năm.

Công nghệ pin silicon-carbon sử dụng vật liệu silicon trong cực dương thay cho một phần graphite truyền thống, giúp tăng mật độ năng lượng đáng kể. Nói cách khác, cùng một không gian bên trong máy, pin silicon-carbon có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn, từ đó kéo dài thời lượng sử dụng mà không cần làm điện thoại lớn hơn.

Trước đây, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng áp dụng công nghệ này trên các mẫu flagship mới. Trong khi đó, Samsung cùng nhiều thương hiệu lớn vẫn khá thận trọng vì yếu tố an toàn và độ bền lâu dài.

Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, Samsung dường như đã sẵn sàng thay đổi.

Samsung không còn nhiều thời gian để chậm chân

Thị trường smartphone cao cấp đang bước vào cuộc đua mới về thời lượng pin.

Nhiều hãng điện thoại Trung Quốc hiện đã vượt mốc 10.000mAh trên một số thiết bị nhờ công nghệ silicon-carbon. Trong khi đó, các tin đồn cũng cho biết iPhone 18 Pro Max có thể được nâng dung lượng pin lên khoảng 5.391mAh, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ lithium-ion truyền thống.

Nếu điều này chính xác, Apple có thể phải đánh đổi bằng thiết kế dày và nặng hơn để chứa viên pin lớn hơn.

Ngược lại, nếu Samsung thành công trong việc thương mại hóa pin silicon-carbon trên Galaxy S27 Ultra, hãng có thể tạo ra lợi thế đáng kể. Một chiếc điện thoại sở hữu viên pin gần 5.800mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế mỏng, nhẹ sẽ mang lại thời lượng sử dụng vượt trội mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm cầm nắm.

Sau nhiều năm gần như giậm chân tại chỗ về dung lượng pin, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Samsung.

Nếu mọi kế hoạch diễn ra đúng như kỳ vọng, thế hệ flagship tiếp theo không chỉ cải thiện thời lượng sử dụng mà còn mở ra tiêu chuẩn mới cho smartphone Android cao cấp trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, Mashable)