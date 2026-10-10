Tại Café Show & Tea Show Vietnam 2026, Mộc Châu Creamery đồng hành cùng Tea Masters Cup Vietnam 2026 với vai trò nhà tài trợ nguyên liệu chính thức, giới thiệu sản phẩm sữa Mộc Châu đến cộng đồng pha chế chuyên nghiệp.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (VEC) từ 8/10 đến 10/10, Café Show & Tea Show Vietnam 2026 là điểm hẹn của cộng đồng pha chế, doanh nghiệp F&B và các thương hiệu nguyên liệu trong nước, quốc tế.

Tại sự kiện năm nay, Mộc Châu Creamery giới thiệu các dòng sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng và sữa chua ăn, mang hương vị quen thuộc từ cao nguyên Mộc Châu đến gần hơn với nhiều trải nghiệm thưởng thức mới.

Gian hàng Mộc Châu Creamery thu hút đông đảo khách tham quan tại Café Show & Tea Show Vietnam 2026.

Di sản gần 7 thập kỷ khơi nguồn cảm hứng pha chế hiện đại

Gần bảy thập kỷ gắn bó với nghề sữa tại vùng đất Mộc Châu đã tạo nên nền tảng chất lượng của Mộc Châu Creamery. Từ điều kiện tự nhiên đặc trưng, những triền cỏ xanh trải dài đến kinh nghiệm chăn nuôi và sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ, mỗi dòng sản phẩm đều kế thừa những giá trị đã được bền bỉ gìn giữ theo thời gian.

Với Mộc Châu Creamery, chất lượng sữa không chỉ làm nên trải nghiệm thưởng thức nguyên bản mà còn mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong đời sống hiện đại. Vị sữa tươi tự nhiên, độ béo hài hòa cùng hậu vị ngọt thanh giúp các sản phẩm dễ dàng kết hợp với cà phê, trà và nhiều nguyên liệu khác, mang đến nền tảng cân bằng cho những sáng tạo đồ uống mới.

Tại Café Show & Tea Show Vietnam 2026, hành trình làm nghề ấy được tiếp nối bằng sự đồng hành của Mộc Châu Creamery cùng Tea Masters Cup Vietnam 2026. Với vai trò nhà tài trợ nguyên liệu chính thức, thương hiệu đưa các sản phẩm sữa đến với sân chơi pha chế chuyên nghiệp, nơi đặc tính của nguyên liệu được khai thác qua kỹ thuật, sự am hiểu và tư duy sáng tạo của người làm nghề.

Phần thi pha chế tại Tea Masters Cup Vietnam 2026, với sự đồng hành của Mộc Châu Creamery trên vai trò nhà tài trợ nguyên liệu chính thức.

Không gian trải nghiệm thú vị và hành trình kết nối cộng đồng F&B

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan trực tiếp khám phá hương vị nguyên bản của các dòng sản phẩm, đồng thời trải nghiệm những công thức pha chế sáng tạo từ sữa tươi của Mộc Châu Creamery. Tại quầy bar của thương hiệu phục vụ miễn phí hàng trăm ly Café kem thính gạo rang và Matcha kem thính gạo rang thuộc bộ sưu tập Vị hè độc quyền của thương hiệu. Kết cấu sánh mịn cùng hậu vị ngọt thanh của sữa Mộc Châu Creamery giúp làm dịu vị đậm của cà phê, cân bằng nét chát nhẹ của matcha hay lưu lại hương thơm mộc mạc của thính gạo rang, mang đến trải nghiệm hài hòa nhưng vẫn đầy khác biệt trong từng ngụm thưởng thức.

Khách tham quan thưởng thức đồ uống thuộc bộ sưu tập Vị hè tại quầy bar của Mộc Châu Creamery.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức, khách tham quan còn hào hứng tham gia minigame và nhận về những phần quà hấp dẫn ngay tại gian hàng.

Không chỉ hướng đến người tiêu dùng, sự kiện còn là dịp để Mộc Châu Creamery gặp gỡ, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp F&B thông qua những trao đổi chuyên sâu về nguyên liệu sữa trong pha chế. Từ lợi thế vùng chăn nuôi bò sữa Mộc Châu, kinh nghiệm làm nghề qua nhiều thế hệ đến quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại, thương hiệu giới thiệu nền tảng tạo nên chất lượng của các dòng sữa Mộc Châu Creamery, đồng thời chia sẻ khả năng ứng dụng của sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng trong các công thức cà phê, trà và đồ uống hiện đại.

Mộc Châu Creamery cũng kỳ vọng mở rộng trao đổi với các chủ chuỗi cà phê, trà và đơn vị kinh doanh đồ uống về việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp với yêu cầu cảm quan, đặc trưng sản phẩm và mô hình vận hành. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu lắng nghe nhu cầu thực tế từ thị trường, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng các đối tác trên hành trình mang đến những trải nghiệm đồ uống ngày càng chất lượng hơn.

Không khí nhộn nhịp tại gian hàng, nơi khách tham quan và cộng đồng F&B giao lưu, trải nghiệm.

Gần bảy thập kỷ làm nghề sữa đã tạo nên nền tảng để Mộc Châu Creamery tiếp tục đưa dòng sữa cao nguyên đến những không gian thưởng thức đa dạng. Khi gặp gỡ tinh thần sáng tạo của cộng đồng pha chế, những giá trị được gìn giữ qua thời gian có thêm cơ hội hiện diện trong những công thức mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng phong phú. Đó cũng là cách Mộc Châu Creamery tiếp nối câu chuyện “Sữa ngon truyền đời” - gìn giữ bản sắc của dòng sữa Mộc Châu và bền bỉ đưa những giá trị ấy hòa vào nhịp sống đương đại.

(Mộc Châu Creamery)