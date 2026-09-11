Để làm ra những chiếc bánh phô mai dẻo Brazil thơm ngon cho khoảng 10-15 chiếc bánh nhỏ, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu cần thiết sau:
- 160g bột năng
- 100g phô mai mozzarella
- 200ml sữa tươi không đường
- 20g đường
- 10g sữa đặc
- 1 quả trứng gà
- 4 miếng phô mai tươi
- Một ít bơ và dầu ăn
- Dụng cụ thực hiện: Nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, khuôn bánh,...
Ưu tiên phô mai mozzarella có màu vàng nhạt tự nhiên, độ đàn hồi tốt để bánh kéo sợi đẹp. Chọn sữa tươi nguyên kem nguyên chất giúp bánh béo ngậy và giữ ẩm tốt hơn.
Quá trình làm bánh phô mai dẻo Brazil khá đơn giản, ngay cả những người mới bắt đầu làm bánh cũng có thể thành công. Hãy cùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Cho toàn bộ nguyên liệu gồm bột năng, phô mai mozzarella, phô mai tươi, sữa tươi không đường, đường, sữa đặc và trứng gà vào máy xay sinh tố. Xay liên tục đến khi hỗn hợp hoàn toàn mịn lỏng, các thành phần hòa quyện đều, không còn vón cục.
Bước 2: Chuẩn bị khuôn và đổ bột
Phết đều một lớp bơ kết hợp dầu ăn lên toàn bộ bề mặt bên trong khuôn để chống dính. Rót hỗn hợp bột vào khoảng ½ khuôn - tuyệt đối không đổ đầy vì bánh sẽ nở gấp 2-3 lần trong lò, dễ tràn ra ngoài.
Nếu bạn nướng bánh bằng nồi chiên không dầu thì sẽ cần chuẩn bị khay giấy bạc. Phết bơ hoặc dầu ăn vào khay giấy bạc, đặt khay vào nồi chiên không dầu rồi dùng vá múc hỗn hợp đã xay vào từng khuôn.
Bước 3: Nướng bánh phô mai dẻo
Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trước, sau đó nướng bánh ở 190°C trong 20 phút. Theo dõi đến khi bánh phồng đều, vỏ ngoài chín vàng đẹp và tỏa mùi thơm phô mai đặc trưng thì tắt lò, nhẹ nhàng lấy khuôn ra.
Bước 4: Thành phẩm
Bánh cheese dẻo sau khi ra lò đạt chuẩn sẽ có vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm dẻo, kéo sợi phô mai ngon mắt. Bánh phồng tròn, giữ được độ dai đặc trưng, không xẹp, đảm bảo kích thích vị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên
Bày bánh lên đĩa gốm mộc mạc, ăn kèm sốt sữa chua phô mai hoặc sữa đặc để tăng thêm vị ngọt béo. Màu vàng óng của bánh kết hợp màu trắng của nước sốt tạo nên khung hình đẹp mắt, sang trọng.
Bánh phô mai dẻo Brazil ngon nhất khi được thưởng thức nóng hổi, vừa mới ra lò. Lúc này, vỏ bánh còn giòn tan, ruột bánh dẻo dai và hương phô mai nồng nàn lan tỏa. Bạn có thể dùng Pão de Queijo như một món ăn sáng nhanh gọn, một bữa ăn nhẹ buổi chiều kèm tách cà phê đen, trà nóng hoặc nước trái cây mát lạnh, giúp cân bằng vị béo ngậy.