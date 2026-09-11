Ưu tiên phô mai mozzarella có màu vàng nhạt tự nhiên, độ đàn hồi tốt để bánh kéo sợi đẹp. Chọn sữa tươi nguyên kem nguyên chất giúp bánh béo ngậy và giữ ẩm tốt hơn.

Để làm ra những chiếc bánh phô mai dẻo Brazil thơm ngon cho khoảng 10-15 chiếc bánh nhỏ, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu cần thiết sau:

Cách làm bánh phô mai dẻo Brazil đơn giản tại nhà

Quá trình làm bánh phô mai dẻo Brazil khá đơn giản, ngay cả những người mới bắt đầu làm bánh cũng có thể thành công. Hãy cùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cho toàn bộ nguyên liệu gồm bột năng, phô mai mozzarella, phô mai tươi, sữa tươi không đường, đường, sữa đặc và trứng gà vào máy xay sinh tố. Xay liên tục đến khi hỗn hợp hoàn toàn mịn lỏng, các thành phần hòa quyện đều, không còn vón cục.

Bước 2: Chuẩn bị khuôn và đổ bột

Phết đều một lớp bơ kết hợp dầu ăn lên toàn bộ bề mặt bên trong khuôn để chống dính. Rót hỗn hợp bột vào khoảng ½ khuôn - tuyệt đối không đổ đầy vì bánh sẽ nở gấp 2-3 lần trong lò, dễ tràn ra ngoài.

Chuẩn bị khuôn và đổ bột làm bánh phô mai dẻo Brazil

Nếu bạn nướng bánh bằng nồi chiên không dầu thì sẽ cần chuẩn bị khay giấy bạc. Phết bơ hoặc dầu ăn vào khay giấy bạc, đặt khay vào nồi chiên không dầu rồi dùng vá múc hỗn hợp đã xay vào từng khuôn.

Bước 3: Nướng bánh phô mai dẻo

Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trước, sau đó nướng bánh ở 190°C trong 20 phút. Theo dõi đến khi bánh phồng đều, vỏ ngoài chín vàng đẹp và tỏa mùi thơm phô mai đặc trưng thì tắt lò, nhẹ nhàng lấy khuôn ra.

Bước 4: Thành phẩm

Bánh cheese dẻo sau khi ra lò đạt chuẩn sẽ có vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm dẻo, kéo sợi phô mai ngon mắt. Bánh phồng tròn, giữ được độ dai đặc trưng, không xẹp, đảm bảo kích thích vị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên