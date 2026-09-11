Bánh phô mai dẻo Brazil đang "làm mưa làm gió" khắp các trang mạng xã hội với lớp vỏ vàng giòn, ruột mềm dẻo và những sợi phô mai kéo dài hấp dẫn. Bạn hoàn toàn có thể tự tay làm món bánh hot trend này tại nhà chỉ với vài bước cực kỳ đơn giản,  không cần tay nghề, không cần kinh nghiệm, vẫn ra lò thành phẩm chuẩn vị.

Xem nhanh:
  • Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ làm bánh
  • Cách làm bánh phô mai dẻo Brazil đơn giản tại nhà
  • Thưởng thức bánh phô mai dẻo Brazil
Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ làm bánh

Để làm ra những chiếc bánh phô mai dẻo Brazil thơm ngon cho khoảng 10-15 chiếc bánh nhỏ, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu cần thiết sau:

- 160g bột năng

- 100g phô mai mozzarella

- 200ml sữa tươi không đường

- 20g đường

- 10g sữa đặc

- 1 quả trứng gà

- 4 miếng phô mai tươi

- Một ít bơ và dầu ăn

- Dụng cụ thực hiện: Nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, khuôn bánh,...

Ưu tiên phô mai mozzarella có màu vàng nhạt tự nhiên, độ đàn hồi tốt để bánh kéo sợi đẹp. Chọn sữa tươi nguyên kem nguyên chất giúp bánh béo ngậy và giữ ẩm tốt hơn.

Cách làm bánh phô mai dẻo Brazil đơn giản tại nhà

Quá trình làm bánh phô mai dẻo Brazil khá đơn giản, ngay cả những người mới bắt đầu làm bánh cũng có thể thành công. Hãy cùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cho toàn bộ nguyên liệu gồm bột năng, phô mai mozzarella, phô mai tươi, sữa tươi không đường, đường, sữa đặc và trứng gà vào máy xay sinh tố. Xay liên tục đến khi hỗn hợp hoàn toàn mịn lỏng, các thành phần hòa quyện đều, không còn vón cục.

Bước 2: Chuẩn bị khuôn và đổ bột

Phết đều một lớp bơ kết hợp dầu ăn lên toàn bộ bề mặt bên trong khuôn để chống dính. Rót hỗn hợp bột vào khoảng ½ khuôn - tuyệt đối không đổ đầy vì bánh sẽ nở gấp 2-3 lần trong lò, dễ tràn ra ngoài.

Chuẩn bị khuôn và đổ bột làm bánh phô mai dẻo Brazil.jpg
Chuẩn bị khuôn và đổ bột làm bánh phô mai dẻo Brazil

Nếu bạn nướng bánh bằng nồi chiên không dầu thì sẽ cần chuẩn bị khay giấy bạc. Phết bơ hoặc dầu ăn vào khay giấy bạc, đặt khay vào nồi chiên không dầu rồi dùng vá múc hỗn hợp đã xay vào từng khuôn.

Bước 3: Nướng bánh phô mai dẻo

Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trước, sau đó nướng bánh ở 190°C trong 20 phút. Theo dõi đến khi bánh phồng đều, vỏ ngoài chín vàng đẹp và tỏa mùi thơm phô mai đặc trưng thì tắt lò, nhẹ nhàng lấy khuôn ra.

Bước 4: Thành phẩm

Bánh cheese dẻo sau khi ra lò đạt chuẩn sẽ có vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm dẻo, kéo sợi phô mai ngon mắt. Bánh phồng tròn, giữ được độ dai đặc trưng, không xẹp, đảm bảo kích thích vị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thành phẩm bánh phô mai dẻo Brazil thơm béo.jpg
Thành phẩm bánh phô mai dẻo Brazil ngon chuẩn vị. Ảnh minh họa: AI
Thưởng thức bánh phô mai dẻo Brazil

Bày bánh lên đĩa gốm mộc mạc, ăn kèm sốt sữa chua phô mai hoặc sữa đặc để tăng thêm vị ngọt béo. Màu vàng óng của bánh kết hợp màu trắng của nước sốt tạo nên khung hình đẹp mắt, sang trọng. 

Bánh phô mai dẻo Brazil ngon nhất khi được thưởng thức nóng hổi, vừa mới ra lò. Lúc này, vỏ bánh còn giòn tan, ruột bánh dẻo dai và hương phô mai nồng nàn lan tỏa. Bạn có thể dùng Pão de Queijo như một món ăn sáng nhanh gọn, một bữa ăn nhẹ buổi chiều kèm tách cà phê đen, trà nóng hoặc nước trái cây mát lạnh, giúp cân bằng vị béo ngậy.

bánh phô mai dẻo Brazil có thể ăn kèm với sữa đặc.jpg
Bánh có thể ăn kèm sữa đặc để tăng thêm vị ngọt béo ngậy

Với công thức chi tiết và những bí quyết được chia sẻ, hy vọng bạn đã biết cách làm bánh phô mai dẻo Brazil thơm ngon, chuẩn vị ngay tại nhà. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và lưu ngay danh sách món ngon mỗi ngày dễ làm, chuẩn vị cho gia đình và trổ tài nấu nướng ngay hôm nay bạn nhé.

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