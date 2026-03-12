Cách làm bánh tiramisu từ sữa chua và bánh quy không cần lò nướng

Trứng gà: 2 quả
Bánh quy Sampa: 1 túi (loại bánh xốp ngọt và nhẹ, có hình dạng như một ngón tay lớn, thường được dùng làm nguyên liệu trong nhiều món tráng miệng).
Bột ca cao: 1 muỗng cà phê
Phô mai Mascarpone: 200gr (mua ở siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ làm bánh)
Whipping cream: 300ml
Cà phê hòa tan: 40ml
Đường: 70gr
Rượu rum: 3 muỗng (không bắt buộc)
Bước 1: Hòa tan cà phê với nước nóng
Bước 2: Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra bát. Đặt bát gồm lòng đỏ trứng và đường lên một nồi nước vừa nấu sôi và đánh đến khi bông mịn.
Lần lượt thực hiện với đường và lòng trắng trứng. Cách làm này giúp lòng đỏ và lòng trắng trứng được chín khi đánh.
Bước 3: Cho Mascarpone và tiếp tục đánh đến khi nhấc que đánh lên thấy chóp nhọn thẳng đứng thì ngừng lại.
Bước 5: Trộn cả 3 hỗn hợp lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng và whipping cream đã đánh bông vào và khuấy đều.
Bước 6: Nhúng từng chiếc bánh quy Sampa vào cà phê đã hòa tan ở bước 1 sau đó xếp lần lượt vào khuôn kín một mặt.
Bước 7: Quét lên phía trên mặt bánh Sampa đã xếp khoảng 1/2 lớp kem đã thực hiện ở bước 5, cứ 1 lớp bánh lại đến 1 lớp kem, lần lượt xếp khoảng 3-4 lớp như vậy.
Chú ý lớp trên cùng là lớp kem để dễ dàng trang trí cho bánh thêm đẹp mắt.
Bước 8: Sau khi để ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 5 tiếng, bạn lấy bánh ra và phủ bên trên một lớp bột ca cao mỏng là hoàn thiện.
Bạn nên để phô mai Mascarpone hết lạnh hoàn toàn rồi mới đánh và không nên đánh quá lâu, kem sẽ bị tách nước, khiến bánh không ngon.
Khi nhúng bánh quy Samba vào hỗn hợp cà phê và rượu, bạn cần thực hiện nhanh chóng. Nếu ngâm quá lâu, bánh bị sũng nước sẽ làm thay đổi kết cấu tiramisu.
Bánh tiramisu làm xong cần được bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để món tráng miệng có thời gian đông lại sẽ ngon hơn.