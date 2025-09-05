Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Thủ đô Hà Nội, cùng nhau hòa mình trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố, tiếng trống, tiếng nhạc hòa cùng nhịp bước của đoàn diễu binh, diễu hành… tạo nên bức tranh sống động, thể hiện khí thế hào hùng và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy ấy, Mộc Châu Creamery đã góp mặt với một hoạt động giản dị nhưng nhiều ý nghĩa: mang đến cho ngày hội hàng chục nghìn hộp sữa tiệt trùng, gửi trao tận tay chiến sĩ và nhân dân. Những hộp sữa không chỉ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mà còn đại diện cho hành trình từ cao nguyên Mộc Châu về Hà Nội trong ngày hội lớn của đất nước.

Hình ảnh những em nhỏ tung tăng theo cha mẹ hay nụ cười rạng rỡ của người dân khi đón nhận những hộp sữa Mộc Châu Creamery đã để lại ấn tượng đẹp trong ngày lễ.

Điều làm nên sự khác biệt của sản phẩm Mộc Châu Creamery là điều kiện địa lý trời ban: khí hậu mát lạnh quanh năm và độ cao lí tưởng, kết tinh để tạo nên dòng sữa tươi thuần khiết, giàu dưỡng chất - sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng đất cao nguyên xanh.

Chia sẻ tại sự kiện, một nhân viên của Mộc Châu Creamery cho biết: “Chúng tôi tự hào khi được góp mặt trong ngày lễ, và càng vinh dự hơn khi những sản phẩm từ cao nguyên Mộc Châu được trao tận tay chiến sĩ và người dân. Đây là niềm khích lệ lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm thượng hạng, gắn bó cùng cộng đồng”.

Chọn cách hòa mình vào dòng chảy dân tộc ngay từ những bước đi đầu tiên, Mộc Châu Creamery khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng, để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều mang trong mình tinh hoa của đất trời, tinh thần của non sông.

Lệ Thanh