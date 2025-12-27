Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới. Thuốc lá được xác định là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, chỉ sau bệnh tim mạch. Gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế do thuốc lá gây ra lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và hệ thống y tế.

BSCKI. Nguyễn Ngọc Hà, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết, mỗi điếu thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có khoảng 70 chất có khả năng gây ung thư.

Nicotine là chất gây nghiện rất mạnh, chỉ mất 10-20 giây sau khi hút để xâm nhập vào não bộ, tạo cảm giác lệ thuộc nhanh chóng. Bên cạnh đó, khí carbon monoxide (CO) trong khói thuốc làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, khiến tim, não và nhiều cơ quan khác bị tổn thương âm thầm nhưng kéo dài.

Thuốc lá có nhiều hóa chất độc hại cho sức khỏe.

Không chỉ người hút thuốc trực tiếp chịu hậu quả, khói thuốc thụ động cũng gây tác hại nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người tử vong do hít phải khói thuốc của người khác. Trẻ em và thai nhi là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Khói thuốc thụ động làm tăng nguy cơ viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn ở trẻ nhỏ; đồng thời có thể gây sinh non, nhẹ cân và dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Bác sĩ Hà khẳng định không có bất kỳ loại thuốc lá nào là an toàn, kể cả shisha hay thuốc lá điện tử. Dù được quảng cáo là “ít hại hơn”, các sản phẩm này vẫn chứa nicotine và nhiều chất độc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trong khi đó, cơ thể con người có khả năng phục hồi khi ngừng hút thuốc. Sau 24 giờ bỏ thuốc, nguy cơ bệnh tim bắt đầu giảm; sau vài tuần, chức năng phổi được cải thiện rõ rệt; sau một năm, nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm giảm đáng kể. Dù bỏ thuốc là hành trình không dễ dàng, đây là lựa chọn có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Vì vậy, bác sĩ Hà khuyến cáo mọi người xây dựng môi trường sống không khói thuốc bắt đầu từ quyết định đúng đắn của mỗi cá nhân.

