Ngày 25/12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và báo Sức khỏe & Đời sống đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, lành mạnh, không khói thuốc, qua đó bảo vệ tốt hơn sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu có thể phòng tránh được; mỗi năm cướp đi sinh mạng của 10.000 người Việt Nam, gây tổn thất nặng nề về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Đặc biệt, khói thuốc lá còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người không hút thuốc, nhất là người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi - những đối tượng cần được quan tâm bảo vệ.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở y tế trên cả nước tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và duy trì môi trường không khói thuốc lá. Trước hết, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, tuyệt đối không chủ quan hay lơ là.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc cần được gắn chặt với nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện và cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh, trở thành tiêu chí quan trọng tạo dựng hình ảnh người thầy thuốc và uy tín của ngành y tế.

Các cơ sở y tế cũng cần đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá trong chăm sóc, điều trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời chú trọng truyền thông, giáo dục sức khỏe, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ y tế và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Ngay từ khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ sở y tế trên toàn quốc. Ban Tổ chức cho biết, đã có gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự, thuộc ba nhóm đối tượng chính gồm: các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; cùng với các bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, trong đó có cả hoạt động khảo sát thực tế tại các đơn vị, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 cơ sở y tế tiêu biểu nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn chủ động xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, nhắc nhở, tuyên truyền và hỗ trợ người bệnh, người nhà bệnh nhân cai nghiện thuốc lá.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 20 giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Tư cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Trong đó, giải Nhất thuộc về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) - một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước.

Bệnh viện Chợ Rẫy gây ấn tượng mạnh với hệ thống hơn 500 biển cấm hút thuốc lá được bố trí rộng khắp cùng các quy định xử phạt rõ ràng. Một trong những sáng kiến nổi bật của bệnh viện là việc lực lượng bảo vệ đạp xe gắn biển cấm hút thuốc, hằng ngày đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện để nhắc nhở người dân, người bệnh và thân nhân chấp hành quy định không hút thuốc.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngoài khuôn viên, góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng.

