Khi trời còn chưa sáng rõ, con đường dẫn vào nhà thờ Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Cần Thơ) đã rộn ràng bước chân của bà con giáo dân. Gần 4 giờ sáng ngày 15/3, bà con có mặt tại nhà thờ để tham dự thánh lễ và cầu nguyện.

Không khí buổi lễ hôm nay có phần đặc biệt hơn thường ngày. Bên cạnh những lời cầu nguyện quen thuộc, bà con giáo dân còn cùng nhau hướng về ngày hội lớn của đất nước - ngày toàn dân đi bầu cử. Sau thánh lễ, mỗi người sẽ đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Linh mục Giuse Bùi Hữu Nghị - Chánh xứ Thạnh An, kiêm Hạt trưởng giáo hạt Vĩnh Thạnh, cho biết, đồng bào theo Công giáo tại xã Thạnh An chiếm khoảng 70% dân số. Chính vì vậy, việc tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử được giáo xứ rất quan tâm.

Theo linh mục Bùi Hữu Nghị, trên tinh thần “kính Chúa, yêu Nước”, bà con giáo dân luôn ý thức rõ vai trò của mình đối với xã hội. “Là một công dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đợt bầu cử lần này, tôi cũng nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của một công dân Việt Nam”, linh mục chia sẻ.

Sau đó bà con sẽ đi bỏ phiếu bầu cử, nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, giáo dân tại giáo xứ Thạnh An, cho biết ông luôn ý thức rõ vai trò của mình trong mỗi kỳ bầu cử. Theo ông, tham gia bầu cử cũng chính là cách để cộng đồng Công giáo thể hiện trách nhiệm đối với xã hội.

“Đối với tôi, tham gia bầu cử là cách thể hiện trách nhiệm của cộng đồng Công giáo đối với xã hội. Là một công dân, một giáo dân, tôi sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của mình với mong muốn bầu ra những người ưu tú nhất, mang lại quyền lợi tốt nhất cho Nhân dân”, ông Hiếu bày tỏ.

Tinh thần ấy cũng được nhiều giáo dân khác chia sẻ. Với họ, việc đi bỏ phiếu không phải là nghĩa vụ mang tính hình thức, mà là cơ hội để góp phần xây dựng đất nước thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Mỗi lá phiếu là một niềm tin

Khoảng 6 giờ sáng, sau khi kết thúc thánh lễ, bà con giáo dân bắt đầu di chuyển đến các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã để tham dự lễ khai mạc bầu cử.

Tại các điểm bầu cử, không khí trang nghiêm nhưng cũng rất phấn khởi. Quốc kỳ, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Bà con giáo dân tại Thạnh An nhận phiếu bầu cử

Sau phần khai mạc và phổ biến quy chế bầu cử, từng cử tri lần lượt nhận phiếu, tiến vào phòng bỏ phiếu trong trật tự.

Ông Nguyễn Văn Thuận, giáo dân tại giáo xứ Thạnh An, là một trong những người bỏ lá phiếu sớm nhất tại điểm bầu cử. Cầm lá phiếu trên tay, ông không giấu được niềm vui và sự tự hào.

“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên, tôi đã bỏ phiếu bầu những người theo tôi là họ có trình độ, có đức, có tài để đại diện cho Nhân dân”, ông Thuận chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến việc lựa chọn đại biểu, ông Thuận còn đặt nhiều kỳ vọng vào những chính sách thiết thực cho người dân. Theo ông, Quốc hội khóa XVI nên có thêm nhiều chính sách khuyến nông, giúp bà con nông dân ở Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn

Cùng chung niềm kỳ vọng, ông Nguyễn Thanh Tâm, giáo dân tại giáo xứ Thạnh An, cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tận tâm cống hiến cho đất nước. “Đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, vì vậy cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế, quốc phòng, cũng như giữ vững an ninh trật tự”, ông nó.

Những chia sẻ ấy cho thấy, với nhiều cử tri, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là cách họ gửi gắm mong muốn về một đất nước phát triển, ổn định và thịnh vượng.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, giáo dân tại giáo xứ Thạnh An, mong muốn đại biểu sau khi trúng cử sẽ tận tâm cống hiến cho đất nước

Ông Phạm Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết: Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn xã có 17 điểm bỏ phiếu với hơn 22.000 cử tri tham gia. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, trong đó chú trọng lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt tôn giáo để bà con dễ tiếp cận thông tin.

Theo ông Khoa, sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày bầu cử.

“Mỗi lá phiếu của bà con vừa thể hiện trách nhiệm vừa thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, đưa đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc”, ông Khoa nhấn mạnh.

Khi mặt trời lên cao, dòng người đến các điểm bỏ phiếu vẫn tiếp tục nối dài. Những lá phiếu lần lượt được bỏ vào thùng phiếu trong niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Với bà con giáo dân ở Cần Thơ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà là ngày hội, là dịp để gửi gắm niềm tin.