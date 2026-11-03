Cơ quan công an đã mời làm việc người đàn ông xuất hiện trong clip đội mũ bảo hiểm có chữ “BVDP”, rút gậy nhựa từ cốp xe vụt vào nam thanh niên ở Hà Nội.

Liên quan clip người đàn ông đội mũ có chữ “BVDP” dùng gậy đánh người, ngày 3/11, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định danh tính và mời người đàn ông đến làm việc. Người này được xác định là ông M. (62 tuổi, trú tại địa bàn).

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cũng khẳng định, cây gậy ông M. sử dụng không phải của cơ quan chức năng cấp; ông M. không phải là bảo vệ dân phố.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm đề nghị những người liên quan đến vụ việc đến cơ quan công an trình báo để bảo đảm quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/11, ông M. điều khiển xe máy đi đón cháu tan học. Khi đến khu vực trước số nhà 47 Mỹ Đình, ông gặp một nam thanh niên đang đứng dưới lòng đường để giao hàng.

Do đường chật hẹp, hai bên di chuyển ngược chiều nhau nên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, ông M. mở cốp xe máy, lấy một chiếc gậy nhựa rồi vụt vào vùng đầu nam thanh niên. Khoảng 5 phút sau, hai bên rời khỏi hiện trường.

Đoạn video dài khoảng 10 giây ghi lại một phần diễn biến vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh trong clip cho thấy ông M. đội mũ bảo hiểm có dòng chữ “BVDP”.